Nepustili vás na olympiádu? Rusko svým sportovcům vyplatí odškodné

Ruský olympijský výbor vyplatí finanční odškodné 116 sportovcům, kteří se v únoru nemohli zúčastnit zimních her v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Informovala o tom agentura Reuters.
Ruští sportovci byli po invazi na Ukrajinu v roce 2022 vyloučeni z mezinárodních soutěží, některým však bylo umožněno na nedávných hrách startovat jako neutrální sportovci.
V Itálii se tak představilo 13 sportovců a Nikita Filippov dokonce získal stříbro ve skialpinismu.
"Na zasedání výkonného výboru jsme rozhodli o finančním odškodnění těch sportovců, kteří kvůli zákeřným politickým rozhodnutím nemohli do Itálie přicestovat," řekl ruský ministr sportu a předseda národního olympijského výboru Michail Děgťarjov.
