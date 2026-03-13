Parahokejistům olympijské finále uniklo, budou hrát o bronz

Čeští parahokejisté prohráli v semifinále paralympijských her v Miláně s týmem Spojených států 1:6. V neděli budou svěřenci trenéra Jakuba Novotného hrát o historickou bronzovou medaili s poraženým z večerního zápasu Kanada - Čína.
Češi skončili na mistrovství světa už třikrát na třetím místě, ale paralympijské semifinále dnes hráli poprvé.
Nad pětinásobnými paralympijskými šampiony sice nečekaně vedli a ještě ve druhé třetině drželi vyrovnaný stav, pak ale favorizovaní Američané využili velkou převahu.
Brankář Patrik Sedláček si připsal 35 zákroků. Třikrát ho překonal Declan Farmer, který tak i ve čtvrtém utkání na turnaji zaznamenal hattrick. Celkově už v Miláně dal 14 gólů.
Český tým v první třetině prohrál na střely na branku 1:10, přesto mu jediný střelecký pokus stačil k vedení. V šesté minutě se po křížné přihrávce prosadil v přesilovce Michal Geier a vyloučený soupeř se už po osmi sekundách mohl vrátit na led.
Z dorážky vyrovnal Farmer, který pak v druhé třetině vstřelil i třetí gól USA. Ten padl pouhých 19 vteřin po trefě Davida Eustace na 2:1. Na začátku třetí části mohl snížit Martin Žižlavský, trefil ale tyč. Američané pak přidali v rychlém sledu ještě tři branky.
Parahokej (Milán):
Semifinále:
Česko - USA 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)
Branky: 6. Geier - 11., 21. a 38. Farmer, 20. Eustace, 36. Pauls, 39. Grove.
USA podle The Wall Street Journal posílají na Blízký východ expediční útvar
Spojené státy vysílají na Blízký východ expediční útvar námořní pěchoty. V pátek o tom informoval list The Wall Street Journal, který poznamenal, že se tak děje v době, kdy íránské údery paralyzovaly lodní dopravu v Hormuzském průlivu, klíčové tepně pro dopravu ropy z Perského zálivu na světové trhy. Americké ministerstvo obrany zprávu odmítlo komentovat.
ŽIVĚ Napišme spíš Putinovi, ne Zelenskému. Opozice odmítla Ficovu ropnou výzvu
Slovenský premiér Robert Fico navrhl parlamentním stranám dopis, kterým by společně požádaly ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o obnovení dodávek ropy přes Ukrajinu. Opozice iniciativu odmítla a její vůdce Michal Šimečka ohlásil dopis adresovaný ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, aby Moskva přestala bombardovat ropnou infrastrukturu a zabíjet lidi na Ukrajině.
„Tiše“ překonává všechny včetně McDavida. Picasso, zaslouží víc respektu, zní v NHL
Když se řeší, kdo je nejlepším hokejistou na světě, většina odpovídá, že Connor McDavid. Při pohledu do statistik je to ale sporné. A nejen kvůli Nathanu MacKinnonovi. Oba opěvované Kanaďany už delší dobu zastiňuje Nikita Kučerov.
ŽIVĚ Modžtaba Chameneí byl údajně zraněn a znetvořen, uvedl americký ministr obrany
Nový íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí byl zraněn a pravděpodobně znetvořen, řekl v pátek na tiskovém briefingu Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zpravodajský server BBC uvedl, že nejsou k dispozici žádné důkazy, podle kterých byl íránský duchovní vůdce znetvořen. Íránská státní televize ale už dříve Modžtabu Chameneího označila za zraněného ve válce.
Orbán zveřejnil emotivní video. Varuje v něm své blízké před hrozbou z Ukrajiny
Maďarský premiér Viktor Orbán zveřejnil na sociálních sítích video, v němž postupně telefonuje svým dětem a varuje je před údajnými hrozbami z Ukrajiny. Záznam, který sdílel na Facebooku, zachycuje premiéra, jak svým potomkům říká, aby byli opatrní. Celá situace přichází v době mimořádně napjatých vztahů mezi Budapeští a Kyjevem a zároveň jen několik týdnů před parlamentními volbami v Maďarsku.