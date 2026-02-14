Zničená Davidová plakala při rozhovoru. Tajemně naznačila možný konec sportovní kariéry

Obrovským zklamáním končí olympijské hry v Itálii pro Markétu Davidovou. Dlouholetá česká biatlonová jednička, kterou trápí bolesti zad, po pokažené smíšené štafetě nezvládla dobře ani svůj druhý start. Ve sprintu dojela po čtyřech chybách na střelnici a pomalém běhu až na 81. příčce. V následném televizním rozhovoru s ní cloumaly emoce.
„Já jsem asi měla plán tam nechat všechno a bojovat až do konce, bohužel mě dneska trošku zradila ta ležka. Vůbec nevím, co se tam stalo. Cvakala jsem podle toho, co nám přišel trenér říct ještě minutu před startem, ale moc to nevyšlo,“ hodnotila Davidová neúspěch v rozhovoru pro Českou televizi.
Na zmíněné úvodní střelecké položce v leže udělala tři chyby a bylo po nadějích.
„Chtěla bych poděkovat všem, hlavně doktorům, kteří se teď o mě starali a zařídili to, abych tady vůbec mohla být, protože to pro mě bylo hodně důležité. Moc jim za to děkuju,“ vyprávěla devětadvacetiletá biatlonistka a bojovala přitom se slzami, které se jí hrnuly do očí.
Původně měla jet sprint jako čtvrtá Češka Jessica Jislová, nakonec ale kvůli únavě přenechala své místo Davidové.
„Samozřejmě mě mrzí, že Jessica nemohla závodit, na druhou stranu si myslím, že jsem si to místo prostě zasloužila. Chtěla jsem to zkusit a nechala jsem tam fakt všechno. I přípravě, abych tady vůbec mohla být, jsem obětovala fakt hodně. Bohužel některá zranění se vracejí ráda,“ uvedla v emocích.
Následně trochu tajemně okomentovala svou další sportovní budoucnost.
„Moc mě mrzí, že tohle je asi můj poslední výsledek, snad si lidi pamatují i ty lepší,“ podotkla. Na následný dotaz redaktora ČT, zda myslí pouze na olympiádě nebo celkově, reagovala: „No, uvidíme, ale těch sil bojovat už moc není a bohužel vím, co mě čeká v následujících měsících, takže uvidíme, jak se s tím zvládnu poprat.“
Na otázku, co ji čeká, pokud to není tajné, Davidová odpověděla: „Myslím si, že se to v pravý čas dozvíte.“
