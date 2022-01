Pančochová před olympiádou navnadila fanoušky. Jezdím nejlíp v kariéře, myslí si

S pocitem, že jezdí nejlépe v kariéře, zamíří snowboardistka Šárka Pančochová na své čtvrté olympijské hry. Do Pekingu se jako první freestylistka v historii kvalifikovala ve všech disciplínách - pojede slopestyle, Big Air i U-rampu.

OH 2018, slopestyle ženy, Šárka Pančochová | Foto: Reuters

"Vážím si, že můžu jet na čtvrtou olympiádu. Je to velký úspěch a kvalifikovat se ve všech třech disciplínách je unikátní, to se ještě nikomu nepovedlo," pochvalovala si třicetiletá Pančochová.

"Olympiáda je jiná v tom, že je to míň má osobní reprezentace, ale spíš Česka. Už v tom umím chodit, počtvrté je to easy. Vím, co od toho čekat," doplnila.

Nejvíc se těší na slopestyle, v němž se stala před jedenácti lety vicemistryní světa. "Samozřejmě bedna by byla parádní, ale těžko předvídat, člověk nikdy neví. Záleží, jak mi to sedne a jak se mi bude jezdit. Po prvním tréninku řeknu víc," uvedla Pančochová.

Ve Světovém poháru byla mezi třemi nejlepšími naposledy v březnu 2018, kdy skončila třetí ve slopestylu v Seiser Almu.

Jisté ale je, že se na svahu ve skocích a tricích cítí jako nikdy. "Fakt jezdím nejlíp za celou kariéru," prohlásila.

S přibývajícím věkem je sice opatrnější, ale zase není zraněná. "Proto víc jezdím a jsem vyježděnější, z toho důvodu mám lepší triky," vysvětlila. Navíc má snowboarding stále v krvi. "Baví mě lítat ve vzduchu, mít tam volnost a přitom kontrolu nad prknem."

Na olympiádě má v plánu skoky s rotací 900 stupňů. A možná zařadí ještě těžší trik. "Pracuju na backside 1080. Už chybělo málo, ale nepodařilo se mi to odjet. Když potrénuju, třeba by se mi to mohlo podařit tam," řekla.

Pokud to nevyjde na olympiádě, tak určitě někde jinde. "Než skončím profi kariéru, tak si to musím odjet."

Poprvé startovala po pěti kruhy v osmnácti letech, ve Vancouveru 2010 obsadila v U-rampě 14. místo. "Parádní zážitek byl, že jsme bydleli ve městě, byli na hokeji a viděli Jaromíra Jágra. A bylo to wow, protože to byla první olympiáda," vzpomínala Pančochová.

O čtyři roky později v Soči útočila ve slopestylu na stupně vítězů. Ve finále ale spadla, rozštípla helmu a skončila pátá, v U-rampě byla šestnáctá. "Skoky tam byly obrovské. Doteď nikde nebyly tak velké a kopec to byl krásný. Byl to super zážitek."

Na hrách v Pchjongčchangu se Pančochové moc nevydařil Big Air (19.), ve slopestylu byla o tři místa lepší. "Z Koreji mám smíšené emoce. Bylo tam tragické, že nás pustili do slopesylu v silném větru, ale celkově jsem si užila všechny olympiády," pronesla snowboardistka.

Koncem minulého roku prodělala covid-19 a musela vynechat lednové závody. Nyní podstupuje sérii testů před nedělním odletem do Pekingu. "Hodně lidí kvůli covidu nemůže jet, takže bude dobré, když tam odletíme. To je první krok. Snažím se nad tím moc nepřemýšlet. Nestresuju se tím," řekla.

Kromě závodů se na hrách těší i na návštěvu ostatních sportů, což by mělo být možné. "I o tom je olympijská zkušenost. Chtěla bych si to zažít naplno."