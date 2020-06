Ošklivý pád britské naděje. Jedenáctiletá Brownová vylétla z rampy a zlomila si lebku

Jedenáctiletá skateboardistka Sky Brownová, jež by se mohla stát příští rok v Tokiu nejmladší britskou olympioničkou v historii, měla minulý týden vážný pád na rampě. V Kalifornii žijící rodačka z Japonska utrpěla zlomeniny lebky a levé ruky, měla by se však plně zotavit.

Brownová zveřejnila video ze čtvrteční nehody a svůj vzkaz fanouškům z nemocnice na instagramu. Při tréninku vylétla do strany z horní části rampy a podle svého otce dopadla na hlavu a ruku. "Když ji převezli do nemocnice, všichni měli strach o její život. Byl to její nejdrsnější pád a má štěstí, že je naživu. Je ale pozitivní a silná," řekl BBC Stewart Brown.

Mladá skateboardistka a surfařka ujistila fanoušky, že se jí daří dobře a že po návratu bude trénovat ještě víc. "Nedělejte si starosti, jsem OK. Stále budu posouvat dívčí hranice na skateu i na surfu. V roce 2021 si pojedu pro zlato a nic mě nezastaví," řekla bronzová medailistka z loňského mistrovství světa v disciplíně park.

I po odložení olympijských her v Tokiu na příští rok by v případě účasti překonala v červenci roku 2008 narozená Brownová o několik dnů britský rekord plavkyně Margery Hintonové, která závodila v Amsterodamu 1928 ve věku 13 let a 43 dnů. Nejmladší sportovkyní v Tokiu ale Brownová nebude, neboť účast pod pěti kruhy si už zajistila ještě mladší syrská stolní tenistka Hind Zazáová. Absolutní rekord drží řecký gymnasta Dimitrios Lundras, jemuž bylo při soutěži v roce 1896 na prvních novověkých hrách v Aténách 10 let a 218 dní.