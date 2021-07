Olympijský rap. V klipu si zahráli kanoista Dostál i běžkyně Mäki

Kristiina Mäki, Josef Dostál, Jakub Tomeček či Martin Fuksa. Špičkoví čeští olympionici vystupují v klipu k tracku Stamina, v němž rapuje dvojice Paulie Garand a Rest.

Garanda s nabídku natočení "olympijského" tracku oslovil Český olympijský výbor a populární rapper společně s kolegou Restem složili track, který by měl české sportovce, kteří právě v těchto dnech na olympiádu odlétají, do Tokia doprovázet.

"Když mě olympijský tým oslovil s tímhle projektem, byla to obrovská výzva a zároveň challange, jak to celý uchopit. Nakonec jsem od dostal volnou ruku a díky tomu vznikla tahle silná věc. Odmala miluju sport a pohyb a je čest, že takový jména jako je Martin Fuksa, Josef Dostál nebo Jakub Tomeček poslouchají naší hudbu a dají prostor, aby je do Tokia doprovázel právě rapovej "track"," napsal Garand na Instagram.

Klip ke Stamině vypráví příběh vysloužilého sportovce, který vzpomíná na život plný sportu. A stejně tak se i rapové fráze točí především kolem sportu.

"Paulie a Rest jsou už nyní rapové legendy. Udělali mi mega radost, jsem jejich velký fanoušek. Z natáčení mám zážitek na celý život," uvedl na webu ČOV kanoista Martin Fuksa, který v klipu hraje hlavní roli.

"Líbí se mi, že olympijský tým se do toho umí opřít a udělat i krok k rapu. Většina sportovců z naší generace rapové songy jede. Před každým důležitým závodem poslouchám muziku, která mě nakopne. A tohle je určitě nakopávací song," dodal pro web ČOV další účinkující, trojnásobný olympijský medailista Josef Dostál.