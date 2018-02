Nadvládu Nizozemců ukončil rodák z holandského Leiderdorpu. Kanaďan Bloemen vyhrál závod na 10 km

před 2 hodinami

Favorizovaný Sven Kramer se zlata znovu nedočkal, skončil až šestý.

Kangnung - Kanaďan Ted-Jan Bloemen ukončil na hrách v Pchjongčchangu nadvládu nizozemských rychlobruslařů a v závodě na 10.000 metrů získal první olympijské zlato v kariéře. Druhý na oválu v Kangnungu skončil Jorrit Bergsma z Nizozemska a bronz získal Nicola Tumolero z Itálie.

Jednatřicetiletý Bloemen zajel čas 12:39,77 a Bergsmův olympijský rekord ze Soči vylepšil o 4,68 sekundy. Bergsma byl také rychlejší než před čtyřmi lety, ale na kanadského vítěze ztratil přes dvě sekundy. Tumolero na třetím místě zaostal už o 15 sekund.

Rodák z holandského Leiderdorpu, který za Kanadu jezdí od roku 2014, v Koreji ukončil nadvládu rychlobruslařů ze své rodné země. Nizozemci vyhráli všech pět předchozích závodů a celkem jejich zlatá série na olympijských hrách trvala rekordních sedm závodů.

Bloemen, který zaostal o tři sekundy za vlastním dva roky starým světovým rekordem, získal v Pchjongčchangu druhou medaili. V závodě na 5000 metrů nestačil na Svena Kramera. Na kontě má také dvě stříbra a bronz z mistrovství světa. "Na větší akci jsem nikdy nebyl a vyhrát tady je úplně nejvíc, co můžete dokázat," prohlásil Bloemen.

"Vždycky jsem věděl, že mám na velké vítězství, ale dlouho jsem to nedokázal naplnit. Proto jsem se rozhodl pro změnu, protože v Nizozemsku už jsem narazil do zdi a nedokázal se posunout dál. Cestu jsem nakonec našel a získal jsem mnohem víc, než jsem kdy doufal," dodal.

Dalším zklamáním skončil závod právě pro nizozemského favorita Kramera. Pětinásobný mistr světa na 10.000 metrů ani na třetí pokus nezískal olympijské zlato, které mu jako jediné na nejdelší trati ještě chybí. Kramer obsadil se ztrátou 21 sekund až šesté místo.

"Bojoval jsem, ale nemohl jsem se dostat do tempa," uvedl Kramer. "Bylo to hrozně těžké. Od začátku jsem do toho dal moc sil a nic z toho nebylo. Těch pětadvacet kol je strašně dlouhá doba. Dneska mi nevycházelo vůbec nic," dodal jednatřicetiletý Kramer.

Vítězství na oblíbené desítce se nejvíc přiblížil před osmi lety ve Vancouveru, kde směřoval za jasnou výhrou, ale po chybném pokynu trenéra špatně vystřídal dráhu a byl diskvalifikován. Před čtyřmi lety v Soči nestačil na Bergsmu, se kterým prohrál o pět sekund.

Kramer po závodě připustil, že mu nejspíš není souzeno, aby na své nejoblíbenější trati na olympiádě zvítězil. "Asi to tak bude," prohlásil. Možnou účast na další olympiádě za čtyři roky nechtěl zatím moc rozebírat. "Ještě nevím, na takové otázky je příliš brzy," dodal.

Rychlobruslení (Kangnung):

Muži - 10.000 m:

1. Bloemen (Kan.) 12:39,77, 2. Bergsma (Niz.) 12:41,98, 3. Tumolero (It.) 12:54,32, 4. I Sung-hun (Korea) 12:55,54, 5. Belchos (Kan.) 12:59,51, 6. Kramer (Niz.) 13:01,02, 7. Beckert (Něm.) 13:01,94, 8. Swings (Belg.) 13:03,53, 9. Geisreiter (Něm.) 13:06,35, 10. Cučija (Jap.) 13:10,31.