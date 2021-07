Moje vosa dorazila, raduje se Dostál. Medailová naděje konečně může trénovat

Kajakáři Josefu Dostálovi dnes dorazila na aklimatizační soustředění do Tokia jeho "vosa", náhradní závodní loď z Prahy. Hned ji nadšeně v přípravě na olympijské hry v Tokiu vyzkoušel.

Dostálův kajak podobně jako deblkajak, který z Prahy poslali už dříve, je náhradou za zpožděné vybavení poslané v květnu do Portugalska.

Odtamtud měly české i další lodě dorazit po moři do Japonska, ale kontejnery stále do dějiště olympiády putují. "Balík lodí, který měl původně dorazit už před kempem, bude (k dispozici) až na olympiádu z důvodu špatného počasí na oceánu. V tu dobu už bych byl zvyklý na jinou loď a musel bych to znovu měnit, což by bylo katastrofální," vysvětloval trojnásobný olympijský medailista Dostál v nedávném vyjádření pro média.

Po dohodě s kanoistickým svazem a Duklou byly lodě poslány letecky z Prahy. Nejdříve deblkajak, který na Dostála a Radka Šloufa čekal v druhý den soustředění. Po obhlédnutí situace v Susaki, kde mají Češi od roku 2017 náhradní lodě z dřívějších kempů, vyrazily z Prahy další tři lodě. Mezi nimi Dostálův kajak. Ten dorazil dnes. "Moje VOSA!! dneska mi přišla loď z Prahy, moje loď! Podle výrazu poznáš nadšení," rozplýval se kajakář s širokým úsměvem na Facebooku. Na olympijských hrách chce zabojovat o své první zlato pod pěti kruhy.

Soutěže v rychlostní kanoistice v Tokiu začnou 2. srpna. Vedle kajakářů Dostála se Šloufem budou závodit také kanoista Martin Fuksa, který je další českou medailovou nadějí, a jeho bratr Petr.