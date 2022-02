Zmlkni, okřikl Hrubec parťáka, než prolomil svou smůlu. Byl to pěkný hokej, usoudil

Konečně. Čeští hokejisté prolomili tíživou sérii sedmi porážek v aktuální sezoně a v druhém olympijském představení v Pekingu přetlačili Švýcary 2:1 na nájezdy. Šimon Hrubec zavřel branku, vymazal všech pět střelců a zlomil osobní penaltové prokletí. "Potřebovali jsme to jako sůl," oddechl si.

Před odletem do Číny šla z českého tábora oficiální prohlášení, že trojice gólmanů má stejnou startovní pozici, že nikdo není evidentní jednička.

Teď je jasné, že pro sebe exponovaný post podle předpokladů získal Šimon Hrubec. Třicetiletý brankář po zvládnutí problémů s pozitivními testy odchytal obě utkání proti Dánům i Švýcarům a v tom druhém měl na výhře českého týmu za dva body lví podíl.

"Kdo trochu rozumí hokeji, viděl, že ani ten úvodní zápas nebyl z naší strany špatný, jen tam nepadly góly. Se Švýcarskem jsme na to navázali a soupeř byl mnohem silnější," konstatoval Hrubec. "Byl to pěkný hokej se sladkou třešničkou na konci," pokračoval.

V mimořádně vyrovnaném zápase Češi vedli po trefě Jiřího Smejkala, Hrubec však v deváté minutě inkasoval z první střely soupeře. Ve švýcarské přesilovce za něj dotlačil puk Gaetan Haas.

"Poznáte, že nemáte puk před betony, že je někde za vámi. Doufáte, že rozhodčí rychle pískne, aby puk někdo nevyšťoural. V tomhle případě bohužel vyšťoural," komentoval situaci loňský mistr KHL s Omskem.

A že stejně jako s Dány dostal gól z první nebezpečné akce? "Nevadí mi to. Hraju hokej dost dlouho na to, abych věděl, že to nehraje žádnou roli," odpovídal. V dalším průběhu už se zahřál do obvyklé provozní teploty a české mužstvo podržel několika důležitými zákroky.

Svůj výkon pak korunoval pěti zlikvidovanými nájezdy v rozstřelu. Hrubce neobelstili svými kličkami Andres Ambühl ani Sven Andrighetto. Enzo Corvi hledal mezírku mezi betony marně, Christophu Bertschymu kotouč utekl a poslední šanci nevyužil ani Haas.

V součtu s přesnou střelou Davida Krejčího z první série to znamenalo vítězství. "Šimon to fantasticky zavřel," usmíval se trenér Filip Pešán.

Hrubcova nešťastná sedmiletá série

Přitom dosud se Hrubcovi v reprezentaci na nájezdy nedařilo. Chmurná série začala před více než sedmi lety na Karjala Cupu, podruhé prohrál Hrubec nájezdy za národní tým na Channel One Cupu 2018.

Dále byl u trpké prohry s Ruskem v zápase o bronz na mistrovství světa 2019 v Bratislavě, kde zářil jeho protějšek Andrej Vasilevskij. V následující sezoně zažil penaltovou porážku opět s Ruskem na Channel One Cupu.

Do nájezdů došlo také utkání s Dány na loňském MS v Rize. Ve třech nájezdech z úvodních čtyř Hrubec inkasoval a na pátou sérii šel do branky Roman Will. Uspěl a konečná výhra se připsala jemu.

Aktuální sezonu rozjel Hrubec v reprezentaci další porážkou na nájezdy, v pražském duelu s Finy v rámci Channel One Cupu. Na sedmý pokus v této disciplíně konečně zvítězil a pomohlo mu i rozhození od parťáka.

Před zahájením rozstřelu se Hrubec bavil se svým náhradníkem Patrikem Bartošákem, oba jsou velcí kamarádi. O co šlo? "Říkal jsem mu, ať už taky chvíli mlčí. On se furt chtěl bavit, smál se," vysvětloval Hrubec. "Uvolnilo to atmosféru, bylo to úsměvné," dodal.

Jako Hašek a Francouz

Je symbolické, že Hrubec prolomil osobní smůlu právě na olympijském jevišti. Čeští brankáři jsou v těchto případech totiž stoprocentní.

Dominik Hašek vychytal ve slavném naganském semifinále Kanaďany. Pavel Francouz uspěl proti stejnému soupeři ve skupině v Koreji a přidal vítězné nájezdy ve čtvrtfinále s Američany. Hrubec tedy zaznamenal při čtvrtých českých nájezdech v olympijské historii čtvrtou fajfku.

Výkon Peslarové? Něco ji to bude stát

O sobotním soupeři Rusku neví český brankář podle vlastních slov nic, připraví se a zítra bude chytřejší. A tak po výhře nad Švýcarskem raději ztratil několik slov ještě o ženském výběru, který ve čtvrtfinále svého turnaje srdnatě vzdoroval gigantovi USA.

"S klukama jsme v kabině koukali na konec toho zápasu. Je škoda, že to nevyšlo, ale před holkama klobouk dolů. Národ na ně může být opravdu hrdý," podotkl Hrubec.

Hokejistky šly v duelu s obrovskými favoritkami a obhájkyněmi zlata do vedení, ale nakonec prohrály 1:4. Hlavní hvězdou čtvrtfinále se stala brankářka Klára Peslarová s 55 úspěšnými zákroky.

"Viděl jsem, že se jí dařilo. Jsem za tu spoustu zákroků rád. Ona je také součástí Saves Help, takže ji to bude i něco stát," nadhodil Hrubec při zmínce o své nadaci, v níž hokejoví brankáři přispívají podle počtu zákroků na charitu.