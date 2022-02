Slováci vedli, pak ale první zápas na olympiádě nezvládli. Finsku podlehli 2:6

Hokejisté Finska porazili v úvodním vystoupení na olympijském turnaji v Pekingu ve skupině C Slovensko vysoko 6:2. Slováci skórovali jako první, ale favorit otočil vývoj ještě v první třetině, po níž vedl 3:1.

Pod výhru Seveřanů se podepsal hattrickem Sakari Manninen, tři body (2+1) zaznamenal další útočník Miro Aaltonen. Oba góly poražených vstřelil teprve sedmnáctiletý slovenský talent Juraj Slafkovský, forvard finského klubu TPS Turku.

Slovenský tým vstoupil do zápasu slibně. Hned v úvodních sekundách se prosadil do zakončení Hrivík, jenž bekhendem poslal puk zblízka vedle branky. Na druhé straně skončila teč Pakarinena na brankové konstrukci.

Do vedení ale šli Slováci. Po nevyužité příležitosti Rosandiče přišla akce Romana, kterou dorážkou zblízka završil Slafkovský.

Finové se rozjížděli pomalu, ale o to efektivnější a nebezpečnější byli ve druhé polovině úvodního dějství. V 11. minutě se po rychlých přihrávkách dostal do sóla Manninen a otevřel svůj střelecký účet. Následovala početní výhoda Seveřanů, v níž Lehtonen napálil pravou tyčku, ještě ve stejné přesilovce se po krásné kombinaci prosadil Pesonen.

Na začátku 17. minuty měli Slováci k dispozici 113 vteřin přesilovky pět na tři, jenže nic nevymysleli a už 18 sekund poté, co byli Finové znovu v pěti, dokonal obrat po přečíslení Aaltonen. Ze šesti střel mezi tyčky v první třetině dali Finové tři góly.

Ve druhé části nejprve minul Aaltonen. Potom pálil v přesilovce nebezpečně Pospíšil, ale stavem pohnul znovu až Manninen, který ve 30. minutě vyzrál v souboji tváří v tvář na oporu extraligového týmu Olomouce Konráda.¨Zpátky na dostřel dvou branek vrátil Slováky Slafkovský, když trefil přesně k zadní tyčce.

Jenže hned zkraje třetí třetiny chyboval Čerešňák a Manninen zkompletoval hattrick. Naděje Slováků na obrat vzaly za své, když nevyužili dvě přesilovky v krátkém sledu. Finové si naopak v početní výhodě vedli na výbornou a jejich výhru zpečetil v končící 55. minutě Aaltonen. Vatanen pak ještě trefil tyčku.

Švédové se třásli, o náskok málem přišli

Hokejisté Švédska porazili Lotyšsko 3:2. Výběr trenéra Johana Garpenlöva vedl po 34 minutách o tři branky, jenže Lotyši se dvěma přesilovkovými góly vrátili do zápasu. Dvakrát se mezi střelce zapsal švédský útočník Lucas Wallmark.

"Chtěli jsme do turnaje dobře vstoupit. Bylo velmi důležité zvítězit. Některé věci musíme změnit. Zejména ve třetí třetině jsme podle mě hráli až příliš pasivně," uvedl kapitán Švédů Anton Lander.

Už po 21 vteřinách od úvodního vhazování se ve velké šanci objevil právě Lander, jenže gólman Punnenovs se nenechal přehodit.

V polovině první třetiny se výběr Tre kronor prosadil, Wallmark pohotovou ranou z mezikruží otevřel skóre. Seveřané poté v závěru úvodního dějství hráli dvě po sobě jdoucí přesilovky, vedení z nich však nenavýšili.

Povedlo se jim to ale po 30 vteřinách druhé části. Lander zachytil Punnenovsovo vyhození po hrazení a následně za něj dorazil střelu Bromého. Lotyšům se poté naskytla čtyřminutová početní výhoda, na snížení ale nedosáhli.

Druhé brance byl blízko Wallmark, jenže Punnenovs se včas přemístil a prostor u tyčky uzavřel. Ve 34. minutě se už útočník CSKA Moskva dočkal a znovu po zakončení z první, tentokrát v přesilové hře.

"Víme, že máme v týmu hráče, kteří dovedou dávat góly, i když možná nedisponujeme tolika ryzími střelci. Dneska se dvakrát prosadil Lucas, příště to snad bude někdo jiný," uvedl švédský kouč Garpenlöv.

"Viděli jsme kvalitu Švédů. Pokud děláte chyby, rychle skórují. Proto musíte být ve střehu každou sekundu. Přesně tak padly jejich tři góly," konstatoval lotyšský trenér Harijs Vitolinš.

Rovněž Lotyši využili v 37. minutě početní výhodu zásluhou Krastenbergse a o 10 minut později se po další zužitkované přesilovce přiblížili na rozdíl jediného gólu. Postaral se o to Jelisejevs, opět po asistencích kapitána Darzinše a Balinskise.

"Je dobře, že jsme se vrátili do utkání, dodá nám to sebevědomí do pátečního zápasu. Za stavu 0:3 jsem prohlásil, že nemáme co ztratit, pokračovali jsme ve fyzické hře. Řekli jsme si, že dáme gól a uvidíme, co se stane," podotkl Vitolinš.

Vzápětí mohl vyrovnat Dzierkals, jenže brankáře Larse Johannsona tváří v tvář nepřekonal. Dvojnásobní olympijští vítězové, kteří loni skončili na mistrovství světa devátí, čímž vyrovnali své nejhorší umístění na turnaji z roku 1937, nejtěsnější náskok udrželi. Krastenbergs v závěru zblízka přestřelil a dvě vteřiny před koncem se švédský gólman stačil bleskově přesunout proti Balinskisově ráně z voleje.

Druhé zápasy ve skupině odehrají týmy v pátek. Švédsko vyzve Slovensko a Lotyšsko se utká s Finskem.

XXIV. zimní olympijské hry v Pekingu:

Hokej - muži, skupina C:

Finsko - Slovensko 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 11. S. Manninen (Hartikainen, Pokka), 15. H. Pesonen (M. Aaltonen, V. Filppula), 19. M. Aaltonen (Joonas Nättinen), 30. S. Manninen (Markus Granlund, M. Lehtonen), 41. S. Manninen (Hartikainen), 55. M. Aaltonen (Ojamäki, Vatanen) - 6. Slafkovský (Miloš Roman), 32. Slafkovský (Čerešňák, Regenda). Rozhodčí: Romasko (Rus.), Reneau - Oliver (oba USA), Obwegeser (Švýc.). Vyloučení: 5:3. Využití: 2:0. Diváci: 929.

Finsko: Säteri - M. Lehtonen, Hietanen, Lindbohm, Vatanen, Friman, Kemiläinen, Pokka, Ohtamaa - Markus Granlund, S. Manninen, Hartikainen - Pakarinen, V. Filppula, H. Pesonen - M. Aaltonen, Joonas Nättinen, Ojamäki - L. Komarov, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Jukka Jalonen.

Slovensko: Konrád - Čerešňák, Čajkovský, Nemec, Marinčin, Kňažko, Gernát, Rosandič - Jurčo, Hrivík, Cehlárik - Kelemen, L. Hudáček, K. Pospíšil - Daňo, Krištof, Holešinský - Slafkovský, Miloš Roman, Regenda - Zuzin. Trenér: Craig Ramsay.

Švédsko - Lotyšsko 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Wallmark (Holmberg, F. Olofsson), 21. Lander (Bromé, C. Klingberg), 34. Wallmark (Tömmernes, Pudas) - 37. Krastenbergs (Balinskis, L. Darzinš), 47. Jelisejevs (L. Darzinš, Balinskis). Rozhodčí: Fraňo (ČR), Vikman (Fin) - Hancock (USA), Šalagin (Rus.). Vyloučení: 4:5. Využití: 1:2. Diváci: 873.

Švédsko: Lars Johannson - Fantenberg, L. Bengtsson, Folin, Holm, Tömmernes, Pudas, Hultström - C. Klingberg, Lander, Bromé - F. Olofsson, Wallmark, Holmberg - Rydahl, Everberg, J. de La Rose - Krüger, Nordström, Linnus Johansson. Trenér: Johan Garpenlöv.

Lotyšsko: Punnenovs - Cibulskis, Freibergs, Mamčics, Jaks, Balinskis, Zile, Ozolš, Sejejs - Krastenbergs, Abols, Keninš - L. Darzinš, Daugavinš, D. Smirnovs - Jelisejevs, Meija, Batna - Rihards Bukarts, Dzierkals, Džerinš. Trenér: Harijs Vitolinš.