Místo olympiády další izolace. Plačící skeletonistka prosila o pomoc na Instagramu

Sportovní zápolení pro belgickou skeletonistku Kim Meylemansovou ještě ani nezačalo a už si v olympijském Pekingu prožila pořádné drama. Čínští organizátoři ji místo vpuštění do městečka pro sportovce zavřeli do izolace. Situaci se nakonec podařilo vyřešit a sportovkyně se už cítí v bezpečí.

Zamotanou situaci rozuzlila až emotivní prosba závodnice o pomoc prostřednictvím videa na Instagramu, po kterém zasáhl Mezinárodní olympijský výbor i belgický národní výbor.

Z izolace do izolace

Belgičanka při příletu do Číny stejně jako ostatní sportovci podstoupila testy na covid-19, které u ní odhalily nákazu. Nastoupila do izolace a po několika negativních testech očekávala, že poputuje do olympijské vesnice. To se ovšem nestalo.

"Všechny vás zdravím, někteří jste asi zaznamenali dobrou zprávu, že mě pustili z izolace. Mysleli jsme si, že to bude znamenat cestu do olympijského městečka. Mysleli jsme si, že do něj jedeme," popisovala Meylemansová svůj příběh.

"Záchranka nás ale zavezla do dalšího izolačního zařízení, kde teď jsem," vylíčila nečekaný zvrat závodnice a neubránila se ve videu fanouškům slzám.

Její příspěvek upoutal na sociální síti velkou pozornost. "Měla bych tu zůstat dalších sedm dní, což mě překvapilo. Budou mě testovat PCR testy dvakrát denně a nebudu moct být s nikým v kontaktu. Můžu trénovat, ale sama. Nevím ani, jestli se ještě budu moct vrátit do městečka, což je pro mě samozřejmě nesmírně těžké," slzela pětadvacetiletá sportovkyně.

Situace se pro ni jevila v tu chvíli jako bezvýchodná. "Vzala jsem si nějaký čas na to, abych se mohla rozhodnout co dál, protože nevím, jestli zvládnu dalších 14 dní olympiády, když budu v této izolaci," dodala ve vzkazu.

V komentářích se jí následně dostalo velké podpory od ostatních sportovců.

MOV pomohl, ale vysloužil si kritiku

Proč Meylemansovou záchranka zavezla do dalšího zařízení pro izolované a organizátoři ji umístili do další přísné karantény i přes negativní testy, není jasné. Po zveřejnění videa se ale Belgičance dostalo pomoci.

"Nakonec mě převezli do olympijského městečka a jsem teď v části pro izolované, ale aspoň jsem tu a můžu trénovat o něco líp. Teď se cítím v bezpečí," popsala své pocity v novém příspěvku. "Vypadá to, že video a zásah olympijského výboru se vyplatily.

K situaci se prostřednictvím mluvčího vyjádřil i MOV. "Jsme rádi, že Kim Meylemansová je v olympijském městečku. Naše úsilí se vyplatilo a vedlo k úspěšnému vyřešení celé situace."

Hodně rozhořčený byl incidentem Rob Koehler, šéf organizace Global Athlete zastupující sportovce.

"Je to naprosto neakceptovatelné jednání. Nikdy tohle neměla podstoupit a MOV selhává v ochraně sportovců," uvedl. Meylemansová se zúčastnila už olympiády v Pchjongčchangu a očekává se, že v Číně bude bojovat o medaile. Závodit by měla příští týden.