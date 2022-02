Ošklivý pád při tréninku na slopestyle. Japonka křičela bolestí, ale ochrnutí nehrozí

Pokud by se v Severním Irsku skutečně začalo uplatňovat nařízení tamního ministra zemědělství o ukončení celních kontrol potravin dovezených z jiných částí Spojeného království, bylo by to flagrantní porušení mezinárodního práva. Řekla to dnes irská eurokomisařka pro finanční služby Mairead McGuinnessová.

Ministr Edwin Poots oznámil konec kontrol ve středu s platností od půlnoci. Britská vláda i Evropská unie uvedly, že kontroly navzdory tomu i dnes pokračují. V reakci na spor ve čtvrtek večer podal demisi první ministr Severního Irska Paul Givan z Demokratické unionistické strany. Britský ministr pro Severní Irsko Brandon Lewis demisi označil za "zklamání" a vyzval k okamžitému jmenován nového premiéra.

Celní kontroly zboží, které míří do Severního Irska ze zbytku Spojeného království, se provádí na základě dohody uzavřené v souvislosti s odchodem Británie z Evropské unie. Severoirský ministr zemědělství Poots ale ve středu překvapivě nařídil kontroly ukončit s téměř okamžitou platností. Tvrdí, že má právní analýzy, podle kterých je k takovému kroku oprávněn.