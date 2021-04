Fotbalové hvězdy v čele se Salahem chtějí na olympiádu, musí se ale dohodnout s kluby

Posunuté letní olympijské hry v Tokiu přitahují hvězdy Premier League. Reprezentační zájezd do Japonska láká tahouna Liverpoolu Mohameda Salaha, kanonýra Wolverhamptonu Raúla Jiméneze nebo Christiana Pulisice z Chelsea. Kluby ale nemají povinnost hráče pod profesionální smlouvou uvolnit.

Na běžné reprezentační akce, jako jsou Euro, mistrovství světa nebo kvalifikační a přátelské zápasy, mají kluby povinnost své hráče pustit, aby mohli reprezentovat svou zemi. V případě olympijských her je ale situace jiná.

Záleží na domluvě hráče s trenérem a především klubem, zda jej na olympiádu pustí.

Například Egypt by chtěl reprezentovat liverpoolský Mohamed Salah. "Oznámil jsem, že ho chci mít na olympiádě, a on neodmítl, což znamená, že za nás chce hrát," řekl trenér egyptského týmu pro OH Šafkí Džaríb. "Salahovu účast si přeje i ministerstvo sportu a národní federace, všichni chceme získat poprvé olympijskou medaili ve fotbale," dodal.

O účasti Salaha se ovšem rozhodne až po debatě s trenérem Reds Jürgenem Kloppem. Jeho postoj k přeplněnému programu posledních sezon Liverpoolu je ale dlouhodobě známý. Už dříve kritizoval, že hráči nemají dostatek času pro regeneraci a jsou unavení. I proto například do Ligového poháru nasadil sestavu složenou především z juniorů.

Právě Liverpool doplatil na velké množství zápasů v posledních dvou sezonách a řadu jeho opor trápí zdravotní problémy; dlouhodobě například přišel o stoperskou dvojici Joea Gomeze a Virgila Van Dijka.

Proto lze očekávat, že Kloppův postoj k účasti hráčů z Premier League na olympijských hrách bude kritický. Rozhodně se mu nebude zamlouvat, pokud by měl v době letní přípravy postrádat svou největší ofenzivní hvězdu.

Nejde ale jen o Salaha. Navzdory koronavirem komplikované situaci je mezi hráči anglické ligy o účast na olympijském turnaji velký zájem.

Mexiko usiluje o uvolnění Jiméneze z Wolverhamptonu. U toho však je situace ještě komplikovanější vzhledem k poranění lebky. "Pokud se ale uzdraví, je slušná šance, že bude k dispozici pro olympiádu," myslí si trenér Mexika Gerardo Martino. Americké týmy navíc čeká v červenci pohár CONCACAF.

Reprezentovat USA chce Pulisic z Chelsea. "Je to něco, o čem jsem hodně přemýšlel, a chci jet. Nemám nad tím ale kontrolu a nevím, co je v tomto ohledu nejlepší pro mě, co je nejlepší pro tým. Chtěl bych ale hrát na olympiádě," přiznal.

Trenér Spojených států je ovšem střízlivý v odhadech. "V ideálním světě bych na olympiádu vzal nejlepší tým, ale myslím, že se to nestane. Kluby nedovolí hráčům jet," řekl Gregg Berhalter pro ESPN.

Dvaadvacetiletý Pulisic si je vědom, že případná účast na olympijských hrách může ovlivnit jeho postavení v rámci Chelsea a tím potenciálně i rozvoj jeho kariéry. Bude to první příprava před sezonou vedená novým trenérem Thomasem Tuchelem. Absence by snížila jeho šance zabojovat o základní sestavu.

"Musím nadále pracovat tak jako doteď, abych si zasloužil minuty na hřišti. Mám teď dost sebevědomí a cítím se dobře. Vždycky jsem ale miloval reprezentaci, chci hrát za svou zemi," komentoval Pulisic.

Olympijské hry a program Premier League se nekříží. Zatímco fotbalový turnaj pod pěti kruhy se má konat od 21. července do 7. srpna, start nové sezony v Anglii je plánován o týden později na 14. srpna.

Pro kluby, a především realizační týmy by to ovšem znamenalo, že nebudou mít k dispozici hráče v klíčové fázi letní přípravy. Ta bude navíc zkrácená vzhledem k mistrovství Evropy, které potrvá až do 11. července. Celky v Anglii tak budou mít přibližně měsíc na kompletní přípravu, ve které navíc budou postrádat týmy z amerického poháru CONCACAF, který potrvá až do 1. srpna.

Na olympijských hrách mohou hrát za národní týmy hráči do 24 let a další tři hráči nad tento věkový limit.