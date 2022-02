Ledecká o tajemném zranění nechce mluvit. Skončit čtvrtá byl zázrak, řekla

Ester Ledecká bude z olympijských her v Pekingu odjíždět nadmíru spokojená. Po zranění, jehož povahu ani den po závodě nechtěla specifikovat, už se cítí lépe.

Peking (od našeho zpravodaje) - "Už se cítím lépe než včera," prohlásila trojnásobná olympijská vítězka a plánovala start na Světovém poháru příští týden v Crans Montaně.

Ester Ledecká se ve čtvrteční kombinaci zranila před druhou disciplínou, tedy slalomem. I přesto závod dokončila těsně pod stupni vítězů, na čtvrtém místě.

"Byl to těžký boj. Jsem ráda, že jsem byla schopná sjet kopec dolů. Že jsem byla navíc čtvrtá, je v podstatě zázrak," uvedla česká lyžařka a snowboardistka. Co se jí vlastně během rozjížděcího slalomu na svahu Ice River přihodilo, ale konkretizovat nechtěla. "Olympiáda byla skvělá, nechci se o tom zranění moc bavit."

Jak Ledecká přiznala, kvůli bolesti ani neprožívala vlastní boj o medaili.

"Když mě předjela Federica Brignoneová, odšourala jsem se do teplé místnosti a čekala jsem na dopingovou kontrolu. Pak už jsem to moc nesledovala," uvedla.

Z Pekingu bude odjíždět naprosto spokojená. Obhájila zlato v paralelním slalomu na snowboardu, na lyžích přidala čtvrté místo v kombinaci a páté v super-G. Nepovedl se jí jen sjezd, v němž po chybě obsadila 27. místo.

"Jsem hrozně spokojená, pyšná, že jsme tady s týmem odvedli skvělou práci a bojovali o medaile ve dvou sportech a čtyřech disciplínách. To je unikátní a skvělé," prohlásila.

"Sjezd budu muset do příště vylepšit," dodala se smíchem. Byla ale ráda za to, kam se během posledních let lyžařsky posunula.

"Je dobré, že jsme se posunuli tak daleko, že fanouškovská veřejnost očekává, že bych mohla bojovat o medaile i na lyžích. Že to v Pchjongčchangu nebyla náhoda."

Na olympijský Peking bude vzpomínat jen v dobrém. Zejména ji uchvátily místní kopce. "Oba byly neskutečné," uvedla a obdivovala, "jak se s tím Číňané poprali".

Šestadvacetiletá olympionička už přemýšlela o další práci. Do budoucna by chtěla zapracovat na slalomu pro kombinaci, rezervy nečekaně viděla i v jinak suverénním výkonu na prkně.

"Ano, snowboardový závod se docela povedl. I tak tam ale byla spousta chyb, na kterých budu muset pracovat," smála se.

Na otázku, kolik olympiád ještě plánuje absolvovat, odpověděla s nadsázkou: "Ještě tak osm. Možná tam zařadím ještě nějaké letní hry, ale záleží, co mi vyberete za sport."

Ledecká už se těšila domů. "Na mámu, tátu, Jonáše. Domů do Podolí," uzavřela.