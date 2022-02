Ledecká dorazila do dějiště her, v Číně už jsou všechny české hvězdy

Tři dny před slavnostním zahájením zimních olympijských her v Pekingu jsou v Číně všechny největší české medailové naděje. Do dějiště dnes zdárně dorazila a prošla testy na koronavirus Ester Ledecká, dvojnásobná vítězka z minulých her.

Ledecká odletěla z Prahy v pondělí a dnes se podle informací Českého olympijského týmu se servismanem Milošem Machytkou, fyzioterapeutem Michalem Lešákem a snowboardingovým trenérem Američanem Justinem Reiterem neubytovali v olympijské vesnici v horském středisku Čang-ťia-kchou, ale podle plánu v hotelu u Ken-tching Snow Parku. Má tak na dohled svah, na kterém zkusí v paralelním obřím slalomu v úterý 8. února navázat na zlato z Pchjongčchangu. Poté se Ledecká rychle přeorientuje na lyže a o tři dny později pojede superobří slalom, který před čtyřmi lety senzačně vyhrála. Poté by měla absolvovat ještě sjezd a kombinaci. S Ledeckou patří k českým nadějím na stupně vítězů v Pekingu rychlobruslařka Martina Sáblíková a biatlonistka Markéta Davidová, které přiletěly do Číny speciálem v pátek.