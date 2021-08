Klaunská show, totální ostuda. Legendární Carl Lewis sepsul americké sprintery

Dlouhé americké čekání na sprinterský triumf neutne ani olympiáda v Tokiu. Spojené státy znovu skončí bez zlaté medaile a z Japonska dokonce odjedou s ostudou, ve štafetě na 4x100 metrů se nedostaly ani z rozběhu. Historický průšvih nenechal chladnými ani sprinterské legendy.

"Udělali špatně úplně všechno," zkritizoval americký tým Carl Lewis, jeden z nejúspěšnějších atletů historie.

Američané v rozběhu přezíravě šetřili bronzového muže dvoustovky Noaha Lylese i další oporu Kennyho Bednareka. Čtveřice i bez nich neměla mít žádný problém, nechyběli v ní dva tokijští finalisté stovky Fred Kerley a Ronnie Baker, ani vedoucí muž letošních tabulek Trayvon Bromell, které doplnil Cravon Gillespie.

Čtvrteční rozběh ale skončil fiaskem. Američané doběhli až šestí, nestačili například na Ghanu nebo Německo. A přišla smršť, v jejím čele právě Lewis, devítinásobný olympijský vítěz.

"Předávky byly špatně, sprinteři byli vybráni na nesprávné úseky a bylo očividné, že tým nemá žádné vedení. Byla to totální ostuda a je absolutně nepřijatelné, aby americký tým vypadal hůř než štafety na závodech dětí," rozhořčila se na Twitteru šedesátiletá ikona.

V rozhovoru pro USA Today pak Lewis v drtivé kritice pokračoval. Vystoupení amerických sprinterů označil za "klaunskou show".

"Jako kdyby fotbalový kouč vedl tým v Super Bowlu a prohrál 0:99 jen proto, že ho úplně špatně připravil," uvedl.

"Je až skličující to sledovat, protože tady jde o životy lidí. Pohráváme si s nimi, proto mě to tak rozrušilo. Dalo se tomu snadno vyhnout. Už to dál nesnesu, je to prostě neakceptovatelné. Není přece těžké připravit štafetu," pokračoval Lewis v emotivním hodnocení.

Nejvíce kritiky schytala předávka mezi druhým a třetím úsekem. Ronnie Baker místo štafetového kolíku chytil Freda Kerleyho za dres. Při druhém pokusu o předávku úplně minul. Oba sprinteři už byli prakticky vedle sebe, když musel Kerley oběma ruka nacpat kolík kamarádovi do dlaně.

"Trapné a směšné," hodnotil další sprinterský fenomén minulosti Michael Johnson.

"Štafety přece nejsou žádná raketová věda. Předat si kolík na dvaceti metrech v plné rychlosti nevyžaduje nic jiného než trénink," dodal držitel čtyř zlatých olympijských medailí.

Sprinterské zlato získali Američané naposledy v roce 2004 v Aténách. Na stovce tam tehdy triumfoval Justin Gatlin, na dvojnásobné trati Shawn Crawford. Pak přišla éra Jamajčana Usaina Bolta, jenž hrdý sprinterský národ pod pěti olympijskými kruhy nepustil k žádnému zlatému úspěchu.

Když Bolt odešel do důchodu, očekávali Američané návrat zlatých časů. Štafeta na mistrovství světa před dvěma lety naznačila, že by se mohli těšit oprávněně.

V Tokiu ale přišel další bolestivý pád.