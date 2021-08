Špotáková na olympiádě skončila. Nepostoupila ani jedna ze tří českých oštěpařek

Dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková nezvládla v Tokiu kvalifikaci. Nepostoupily ani další dvě české oštěpařky Nikola Ogrodníková a Irena Gillarová.

Jan Jirka během kvalifikace běžců na 200 m na OH 2020. | Foto: Reuters

Lada Vondrová v cíli rozběhu na 400m na OH 2020. | Foto: Reuters

Nikola Ogrodníková během prvního pokusu ve kvalifikaci oštěpařek na OH 2020. | Foto: Reuters

Nikola Ogrodníková během druhého kvalifikačního pokusu na OH 2020. | Foto: Reuters

Irena Gillarová během kvalifikace oštěpu na OH 2020. | Foto: Reuters

Oštěpařka Barbora Špotáková během kvalifikace na OH 2020. | Foto: Reuters

Barbora Špotáková hází druhý pokus ve kvalifikaci oštěpu na OH 2020. | Foto: Reuters

Čtyřicetiletá Špotáková při pátém olympijském startu měla hodně nepovedený první pokus, který si ani nenechala změřit. Ve druhém sice přehodila hranici šedesáti metrů, ale stačilo to jen na 14. místo. K postupu jí chybělo 42 centimetrů.

Ogrodníková, pátá žena letošních světových tabulek, vstoupila do kvalifikace jako první z českého tria. První pokus mířil za kvalifikační limit 63 metrů, ale přešlápla a pak už se k němu nepřiblížila. Hod jen tři centimetry za značku šedesáti metrů na finále stačit nemohl, stejně jako 59,16 Gillarové, která alespoň zaznamenala svůj nejlepší letošní výkon. Nejdelší hod předvedla Polka Maria Andrejczyková - 65,24 m.

V dopoledním programu z šestice českých atletů uspěla jen Lada Vondrová, která postoupila do semifinále běhu na 400 metrů v osobním rekordu 51,14 sekundy.

Vondrová ubrala pět setin z času, jímž před třemi týdny v Tallinnu vyhrála mistrovství Evropy do 23 let. Za vítězkou rozběhu, majitelkou devíti olympijských medailí Američankou Allyson Felixovou, v cílové rovince stáhla ztrátu a skvělým finišem proklouzla do semifinále. V něm byla už před dvěma lety na mistrovství světa v Dauhá.

Juniorská mistryně světa Barbora Malíková se při prvním velkém seniorském startu naopak nepřiblížila času 51,23, jímž v Tallinnu získala stříbro. Ve svém rozběhu, který byl ze všech nejrychlejší, doběhla šestá za 52,83 a celkově obsadila 34. místo. Obhájkyně zlata Shaunae Millerová-Uibová z Baham hladce vyhrála svůj rozběh za 50,50 a ještě šetřila síly na večerní finále na poloviční trati.

Sprinter Jan Jirka byl v rozběhu na 200 metrů diskvalifikován kvůli vyšlápnutí z dráhy. Čas 21,00, jímž o 55 setin zaostal za svým letošním českým rekordem ze Zlína, by stejně na postup nestačil.

Nor Karsten Warholm vytvořil v olympijském finále běhu na 400 metrů překážek světový rekord časem 45,94 sekundy, což je zlepšení o 76 setin.

Portugalský trojskokan Pedro Pichardo předvedl pokus dlouhý 17,71 metru, což byl nejlepší kvalifikační výsledek olympijské historie. Jen těsně z dvanáctého místa se do finále dostal bronzový medailista z mistrovství světa Hugues Zango z Burkiny Faso, který letos jako první v hale skočil za osmnáct metrů. Tentokrát pro něj zůstala nepřekonatelná sedmnáctimetrová hranice.

V rozbězích na 1500 metrů byl nejrychlejší Belgičan Ismael Debjani. Mezi vyřazenými je prostřední z norské bratrské dvojice Filip Ingebrigtsen, mistr Evropy z roku 2016. Jeho mladší bratr a evropský rekordman Jacob v semifinále bude. Už dříve oznámil, že 5000 metrů nepoběží, přestože i tady drží evropský rekord.