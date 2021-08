Američanka McLaughlinová má světový rekord na 400 m překážek

Američanka Sydney McLaughlinová vyhrála v Tokiu olympijské finále v běhu na 400 metrů překážek ve světovém rekordu 51,46 sekundy.

McLaughlinová vystřídala na trůnu svou krajanku Dalilah Muhammadovou, která doběhla druhá. Bronz získala Femke Bolová z Nizozemska v evropském rekordu 52,03.

Den po fantastickém rekordu Nora Karstena Warholma se měnily tabulky i ve stejné disciplíně žen. McLaughlinová ze svého letošního rekordu z americké kvalifikace ubrala dalších 44 setin. Mistryně světa Muhammadová, jejíž sezonu poznamenalo koronavirové onemocnění, zaběhla čas 51,58, také hluboko pod hranicí dosavadního světového maxima.

Souboj amerických překážkářek byl jednou z nejvíce očekávaných událostí atletického programu a experti očekávali, že i tady světový rekord padne. McLaughlinová, která teprve v sobotu oslaví 22. narozeniny, je nezklamala. Přitom zadrobila před poslední překážkou, kde jí nevyšel krok, což ji určitě stálo pár setin.

"Viděla jsem Dalilah před sebou a řekla jsem si: Běž svůj běh. Je to o důvěře v trénink i v trenéra. Zatím jsem ještě nedostala do hlavy, že je to světový rekord. Oslava přijde později," řekl vítězka.

Bolová, která při neúčasti Američanek čtyřmi vítězstvími kralovala Diamantové lize, zaznamenala letos obrovské zlepšení. Do sezony vstupovala s časem o více než půldruhé sekundy horším než její dnešní výsledek. Osmnáct let starý evropský rekord Rusky Julie Pečonkinové vylepšila o 31 setin.