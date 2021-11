K Pekingu zbývá poslední krok. Hokejistky smetly Polsko šestnácti góly

České hokejistky deklasovaly v kvalifikaci o účast na olympijských hrách v Pekingu Polsko 16:0 a vyhrály i druhý zápas skupiny v Chomutově.

Hattrickem se pod úspěch podepsala Noemi Neubauerová, šest bodů za dvě branky a čtyři asistenci si připsala Kateřina Mrázová a pět gólových přihrávek nasbírala Aneta Tejralová. O historický postup na olympiádu se Češky utkají v neděli s Maďarskem, do Číny postoupí pouze vítěz skupiny.

"Hrály jsme týmově, podporovaly jsme se na puku a dělaly to, co nám trenér říkal. Hrály jsme podle našeho playbooku," řekla Klára Hymlárová České televizi. "Je jedno, kdo dá góly. My nehrajeme na to, zda dá někdo hattrick nebo pět gólů. Pro nás je důležité, že jsme dvakrát vyhrály a teď se budeme soustředit na Maďarky," dodala útočnice, která vstřelila dvě branky a připsala si dvě asistence.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Paciny vykročily za očekávaným vítězstvím hned od první minuty. Skóre otevřela již po 52 sekundách hry kapitánka Mills. Když ve 2. minutě přidala další gól Lásková, bylo jasné, že zápas bude pouze otázkou skóre.

Češky své soupeřky, které jsou v žebříčku Mezinárodní hokejové federace až devatenácté, jednoznačně přehrávaly a postupně navyšovaly vedení. Brankářka Švejdová, jež dostala tentokrát přednost před jedničkou Peslarovou, musela v první třetině řešit jedinou situaci. Se samostatným nájezdem Zielińské si poradila.

Po pěti inkasovaných gólech se od druhé části v polské brance objevila místo Kosińské Sassová, ale čisté konto dlouho neudržela. Po třech minutách hry ji překonala Mrázová. Češky dál zvyšovaly svůj náskok, mezi střelkyně se zapsala i bývalá rychlobruslařská hvězda Erbanová. V závěru druhé třetiny Sassová hned dvakrát inkasovala při dvojnásobném polském oslabení.

Takto se trefila do sítě Polska v první třetině Dominika Lásková:

Střelecké představení v historicky prvním česko-polském souboji pokračovalo i v závěrečné dvacetiminutovce. Nakonec domácí reprezentantky přidaly další čtyři branky a Neubauerová v 59. minutě zkompletovala hattrick. Další tři české střely skončily na tyčce. Brankářce Švejdové k nule stačily podle statistik jen tři zákroky.

"Před nedělním zápasem nám výhra nad Polskem pomůže, že se budeme cítit komfortně v zakončení, ale teď už je za námi a musíme se soustředit na třetí utkání. Zase musíme začít od začátku, bude to opět 0:0 a budeme se opět snažit hrát týmově," řekla Hymlárová.

Kvalifikace hokejistek o postup na OH v Pekingu - turnaj v Chomutově:

ČR - Polsko 16:0 (5:0, 7:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 1. Mills (Tejralová, Hymlárová), 2. Lásková (Serdar), 7. Neubauerová (Horálková, Mrázová), 16. Mills (Tejralová, Hymlárová), 18. Neubauerová (Mrázová, Tejralová), 24. Mrázová (Mlýnková), 27. Mlýnková (Mrázová, Čajanová), 29. Kolowratová (Přibylová, Lédlová), 33. Erbanová (Horálková, Tejralová), 33. Hymlárová (Křížová), 39. Serdar (Bukolská), 40. Mrázová (Mlýnková, Tejralová), 41. Čajanová (Serdar), 49. Hymlárová (Mills), 55. Lédlová (Erbanová, Pátková), 59. Neubauerová (Mrázová). Rozhodčí: Jermaková, Ivanová - Mochová (všechny Rus.), Sainiová (Fin.). Vyloučení: 2:7. Využití: 4:0. Diváci: 1139.

Sestava ČR: Švejdová - Lásková, Čajanová, Horálková, Tejralová, Kolowratová, Pejšová, Trnková - Neubauerová, Mrázová, Mlýnková - Hymlarová, Mills, Křížová - Pátková, Přibylová, Lédlová - Radová, Serdar, Bukolská - Erbanová. Trenér: Pacina.

Tabulka: