Pejšová pod dozorem ředitele zářila. Češky i díky ní udělaly první krok k olympiádě

Helena Hegeďová

První kvalifikační utkání o olympiádu v Pekingu vyhrály české hokejistky nad Norskem i přes dominantní výkon pouze 3:1. Brankou a asistencí se na důležitém vítězství podílela devatenáctiletá Daniela Pejšová. Rodačka z nedalekých Teplic byla vyhlášena nejlepší hráčkou utkání, což na tribuně chomutovského stadionu sledovali kromě rodiny také její bývalá učitelka nebo ředitel ze základní školy.

Jste z Teplic. Kde jste hrála, když tam ještě nestál zimní stadion?

Celou dobu jsem hrála v Bílině. V Teplicích jsem hrála jenom jeden rok předtím, než se zboural starý zimák. Pak už to byla jen Bílina.

Takže nejdůležitější zápasy o postup na olympiádu hrajete skoro doma…

Ano, je to super, měla jsem tady hodně známých. Přijela moje bývalá učitelka i ředitel ze základky, kamarádi, rodina. Byl to vlastně úplně jiný pocit, když jsem viděla, že jsou všichni na tribuně a dívají se. Zápas jsem si hodně užila a jsem ráda, že hrajeme tak blízko k domovu. Žádné takové utkání na domácím poli jsem ještě nezažila a musím říct, že atmosféra je tu úžasná.

Slíbili vaši známí účast i na dalších zápasech?

Samozřejmě, že ano. Jsou to věrní fanoušci. (směje se)

Je boj o olympiádu zatím vrcholem vaší kariéry?

Olympiáda je vrchol pro každého sportovce, takže to opravdu bereme jako nejdůležitější zápasy.

Říká se, že jste favoritky. Cítila jste v zápase s Norskem přímo na ledě tlak?

V první třetině byla nervozita největší. Jde samozřejmě o přirozený tlak, ale myslím si, že jako tým jsme to zvládly perfektně. Na ledě jsme nebláznily a naštěstí to zvládly. Favoritky můžeme být na papíře, ale neznamená to, že musíme vyhrávat. Tohle je třeba vypustit z hlavy a jít zápas od zápasu.

Uklidnilo vás trošku vítězství?

Samozřejmě, že je to určitě příjemnější než první zápas prohrát.

Týmu jste pomohla brankou na 2:1 a následně také asistencí…

Za mým gólem stála týmová práce. Přesně tuhle situaci máme ve svém týmovém playbooku. U toho třetího gólu jsem jako první chtěla jenom vystřelit, ale pak jsem si všimla Anety Lédlové uprostřed útočného pásma, tak jsem jí nahrála a ona potom skórovala.

V koncovce celkově se ale týmu příliš nedařilo. Co se dá vylepšit?

Z naší strany tam nebylo nic špatného. Dostávaly jsme se do dobrých situací a měly jsme výraznou střeleckou převahu. Měly jsme to možná trošku v podvědomí, ale byly jsme trpělivé. Norky měly dobrou gólmanku. Věděly jsme, že když budeme dál pokračovat ve své hře, tak to přijde. A nakonec to opravdu přišlo, takže teď už se jen musíme připravit na další zápas.

A v něm vyzvete Polky, které prohrály s Maďarkami 1:11. Počítáte s tím, že souboj o olympiádu nakonec bude mezi Maďarskem a vámi?

Hrou Norek jsem byla opravdu hodně překvapená. Je to bruslařský tým, mají dobrou obranu. Bude mě zajímat právě souboj Maďarska s Norskem. Pořád si ale myslím, že nakonec to bude mezi námi a Maďarkami.

Zítra vás ale ještě čeká den volna. Jak jej strávíte?

Nějaká regenerace, podíváme se na video, abychom věděly, jak hrají Polky. Máme taky trénink, takže den věnujeme přípravě na další zápas.