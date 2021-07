Krpálek postoupil na OH do bojů o medaile, hvězdný Riner nečekaně padl ve čtvrtfinále

Judista Lukáš Krpálek zabojuje na olympijských hrách v Tokiu o medaili. Ve čtvrtfinále váhové kategorie nad 100 kilogramů zdolal Uzbeka Bekmuroda Oltibojeva na wazari a v souboji o finále vyzve domácího Hisajošiho Harasawu, kterého porazil předloni ve finále mistrovství světa právě v japonské metropoli.

Krpálek proti Oltibojevovi obdržel v úvodních vteřinách stejně jako v osmifinále s Džavádem Mahdžúbem z týmu uprchlíků trest za pasivitu.

"Další těžký zápas. Věděli jsme, na co si dávat pozor. To bylo chytání za obě ruce, protože jsme moc dobře věděli, že z toho dělá krásné chvaty. To bylo nesmírně těžký celou první půlku tohle uhlídat, aby se pode mě neschoval s rukávama a nehodil mi je. Byl jsem za to sice trestaný, ale věděli jsme, že celý zápas nemůže vydržet v tomhle tempu," nastínil strategii Krpálek.

Třicetiletý Krpálek má šanci navázat na pět let starý triumf v Riu de Janeiro v kategorii do 100 kilogramů. O rok mladší Harasawa obhajuje stříbro v supertěžké váze a může pro Japonsko získat devátou zlatou medaili z juda na letošní olympiádě. Závěrečný program, kterému budou předcházet opravy, začíná v 10:00 SELČ.

"Říkám narovinu, že tu nechám všechno, abych si odtud odvezl medaili, i když vím, že to bude nesmírně náročné. S Harasawou jsem tu před dvěma lety šel finále mistrovství světa. Podařilo se mi to vyhrát, ale byl to hodně těžký zápas, kdy jsem vyhrál až v prodloužení. Vím, že na olympiádě jsou teď Japonci hodně dobře připravení," uvedl český judista.

Ze hry o třetí olympijské zlato za sebou je Teddy Riner. Legendární Francouz prohrál ve čtvrtfinále v tzv. zlatém skóre s Rusem Tamerlanem Bašajevem na wazari a čekají ho opravy v boji o bronz.