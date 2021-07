Olympiáda živě: Největším tahákem sedmého dne je judista Lukáš Krpálek

Z českých zástupců se jako první představí Jan Fleissner, který bude ve finále C bojovat o co nejlepší umístění ve skifařské soutěži. Poté bude z českého pohledu následovat krátká mezera, neboť dalším ve hře bude ve 3:30 Miroslav Příhoda, jenž se zapojí do jezdecké všestrannosti. Ve čtyři hodiny pak začne svou pouť druhým dnem golfového turnaje Ondřej Lieser a zároveň bude zahájen program v judu. Ve třináctém zápase se pak představí Lukáš Krpálek.