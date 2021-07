Český veslař se opřel do Plíškové: Když tohle řekne, nemá na olympiádě co dělat

Karolína Plíšková není obdivovatelem olympijských her a ne každému se její otevřené názory líbí. Kritiku české tenistky si na sociálních sítích neodpustil její kolega z národní výpravy v japonském Tokiu, veslař Jakub Podrazil.

Ve dvouhře skončila pátá nasazená hráčka už v osmifinále na raketě Italky Camily Giorgiové. Osmifinále znamenalo pro Plíškovou konečnou i v deblu. Společně s Markétou Vondroušovou neproměnily čtyři mečboly proti brazilskému páru.

V rozhovorech pak dala Plíšková znovu najevo svůj rezervovaný postoj k monstrózní akci pod pěti kruhy.

"Jsem ráda, že jsem to zažila, ale olympiáda asi není nic moc pro mě," prohlásila tenisová hvězda, nedávná finalistka Wimbledonu.

Nebylo to poprvé. Před pěti lety vůbec neodcestovala na hry do Ria a v situaci ovlivněné virem zika dala přednost přípravě na US Open, na němž poté došla do svého prvního grandslamového finále.

"Myslím si, že pro tenisty není nejvíc olympiáda, ale grandslamy," vysvětlovala tehdy.

Před hrami v Tokiu se o své účasti znovu dlouho rozhodovala. "Není to nic, o čem bych snila," řekla na začátku roku 2020. Nakonec ale nominaci využila.

Podle veslaře Podrazila ale měla raději zůstat doma.

"Vrcholový sportovec, který řekne, že olympiáda není nic pro něj, tam podle mě nemá co dělat. Ale to olympijské PR je velké lákadlo, to chápu," napsal na Twitter devětadvacetiletý dvoumetrový obr.

Sám se zúčastnil třetích olympijských her.

Už před devíti lety v Londýně byl členem čtyřky bez kormidelníka a odvezl si třinácté místo. Před pěti lety v Riu skončil ve dvojce bez kormidelníka sedmý. Letos se na olympiádu dostal ve dvojskifu s Janem Cincibuchem, s kterým obsadili konečné třinácté místo.