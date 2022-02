Záhada odloženého ceremoniálu, krasobruslaři nedostali medaile. Je v tom doping Rusů?

Medailový ceremoniál krasobruslařských družstev na olympiádě v Pekingu byl kvůli nespecifikovaným právním problémům odložen. Podle serveru insidethegames.biz se týkají vítězného Ruska a antidopingových kontrol před hrami.

Rusové ovládli soutěž družstev již v pondělí. O devět bodů porazili výběr Spojených států amerických a zopakovali triumf ze Soči. Bronzovou medaili získalo Japonsko. Češi byli osmí.

Mezinárodní olympijský výbor dnes informoval o tom, že medailový ceremoniál byl odložen. "Objevil se problém, který vyžaduje právní řešení," citovala agentura Reuters mluvčího MOV Marka Adamse.

"Všechny mohu ujistit, že děláme všechno pro to, aby to bylo vyřešeno co nejrychleji. Další detaily říct nemohu, ale opravdu děláme naprosté maximum. Snad brzy budeme moci říct víc," uvedl Adams.

Spekulace o tom, co se kolem ruských krasobruslařů děje, zesílily po dnešním tréninku. Ten totiž vynechala favoritka soutěže žen Kamila Valijevová, úřadující mistři světa ve sportovních dvojicích Anatasia Mišinová a Alexandr Galljamov i evropský šampion Mark Kondraťuk, který by měl ve čtvrtek nastoupit do volné jízdy.

Jako jediní se z ruské výpravy pod hlavičkou národního olympijského výboru objevil na ledě taneční pár Victoria Sinicinová, Nikita Kacalapov. I oni se podíleli na zisku týmového zlata.