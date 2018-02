Impozantní start! Ledecká v kvalifikaci zdrtila soupeřky a vyrazila za historickým druhým zlatem

před 8 hodinami

Ester Ledecká potvrdila skvělou formu z letošní sezony a kvalifikaci paralelního obřího slalomu ovládla s náskokem bezmála vteřiny a půl.

Pchjongčchang - Ester Ledecká vyhrála suverénně dvoudílnou kvalifikaci obřího slalomu snowboardistek a v Pchjongčchangu vykročila za druhým olympijským zlatem. Vyřazovací jízdy začnou v 5:30 SEČ, senzační vítězka lyžařského super-G pojede v osmifinále proti obhájkyni prvenství Patrizii Kummerové ze Švýcarska.

Dvaadvacetiletá Ledecká přesně týden po šokujícím triumfu na lyžích potvrdila na snowboardu roli hlavní favoritky. Úřadující mistryně světa vyhrála v červené dráze o více než vteřinu první jízdu a v modré si náskok bezpečně pohlídala.

Zatímco na lyžích rodačka z Prahy ohromila svět, na prkně je v paralelním obřím slalomu největší favoritkou a může se stát první ženou, která na olympiádě získá dvě zlaté medaile ve dvou různých sportech.

V této sezoně absolvovala na snowboardu šest obřích slalomů a pětkrát stanula na nejvyšším stupni. Celkově vyhrála 33 z 34 posledních duelů, ať už to bylo ve Světovém poháru nebo na mistrovství světa. Jedinou výjimkou bylo na konci ledna čtvrtfinále v bulharském Bansku, kde upadla.

Kummerová překvapivě v kvalifikaci obsadila až 16. místo. Obě na sebe narazily i před čtyřmi lety na olympiádě v Soči, tehdy osmnáctiletá Češka se Švýcarkou prohrála ve čtvrtfinále. V Soči však byly obě v jiné roli: mladičká Ledecká na snowboardu mezi elitou začínala a limitovaly ji problémy se zády, Kummerová byla celkovou vítězkou Světového poháru.

Ledecká dnes může vstoupit do olympijských dějin jako první žena, která získá na jedněch hrách dvě zlata v odlišných sportech. Mezi muži to v minulosti dokázali dva, a to před téměř stoletím a shodně v běhu na lyžích a severské kombinaci. Prvním byl Nor Thorleif Haug na premiérových ZOH v Chamonix 1924, o čtyři roky později ve Svatém Mořici ho napodobil krajan Johan Gröttumsbraaten.

Výsledky kvalifikace - postupující: 1. Ledecká (ČR) 1:28,90, 2. Zavarzinová (OSR) 1:30,16, 3. Jörgová (Německo) 1:30,27, 4. Langenhorstová (Německo) 1:31,58, 5. Hofmeisterová (Německo) 1:31,98, 6. Takeuchiová (Japonsko) 1:32,86, 7. Zoggová (Švýcarsko) 1:32,89, 8. Ulbingová (Rakousko) 1:33,07, 9. Bykovová (OSR) 1:33,09, 10. Krolová (Polsko) 1:33,13, 11. 11. Dujmovitsová (Rak.) 1:33,16, 12. Jennyová (Švýc.) 1:33,19, 13. Meschiková (Rak.) 1:33,23, 14. Tudegeševová (OSR) 1:33,42, Kotniková (Slov.) 1:33,52,

16. Kummerová (Švýc.) 1:33,59.