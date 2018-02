Ledecká si jede pro olympijskou nesmrtelnost. Další zlato bude bonus, hlásí snowboardový trenér

před 3 hodinami

Česká sportovní obojživelnice Ester Ledecká bude v sobotu ráno útočit na druhé zlato z olympijských her, tentokrát ale na snowboardu.

Pchjongčchang - Na takový zápis čeká sportovní historie už 90 let. Tak dlouho se nestalo, aby v rámci jediných olympijských her vyhrál jeden člověk ve dvou disciplínách. Česká obojživelnice Ester Ledecká je blízko, po senzačním zlatu z lyžařského super-G jde v sobotu jako největší favoritka do boje ve snowboardovém paralelním obřím slalomu.

Když v roce 1928 ve Svatém Mořici ovládl Nor Johan Gröttumsbraten osmnáctikilometrový závod v běhu na lyžích a severskou kombinaci, taková senzace to nebyla. Rodák ze Sörkedalenu ve dvacátých a třicátých letech v obou sportech dominoval, navíc ve sdružených závodech to pro něho znamenalo si k silnějšímu běhu jen přidat skok.

To Ledecká se zapsala do historie už jen tím, že na lyžích i snowboardu vůbec na korejských hrách startuje, natož že by z obou těchto disciplín měla zlato. "Zlato je buď zátěž na krku, nebo vám dodá křídla. Ona už jedno má a cokoliv dalšího je bonus. Užijeme si to," prohlásil americký snowboardový trenér české reprezentantky Justin Reiter.

Tím, že pořadatelé kvalifikaci přesunuli až na sobotu, kdy se rovnou pojedou i vyřazovací jízdy, měla Ledecká čas týden na aklimatizaci z lyží na prkno. Mohla si tak dostatečně zvyknout na dlouhý kopec.

"To je pro Ester dobré. Moc se nám líbí, sníh bude těžký, agresivní, tím pádem to bude hodně podobné našim tréninkům v Coloradu. Teď se budou hodně hodit," uvedl Reiter.

Podle něho je navíc po lyžařském úspěchu dvaadvacetiletá závodnice nabitá energií. "A to ještě o něco víc než obvykle, pozitivní energie z ní doslova sršela," dodal.

Přechod z lyží na snowboard by jí naopak mohl v některých aspektech pomoct. "Z lyží si přenáší rychlost, kontrolu. Navíc miluje trénink, ráda se zlepšuje ve všech ohledech," líčí výčet superlativ Američan.

Před důležitým dnem je na nohou celý její snowboardový tým. Je třeba pořádně připravit závodní prkno. To má na starost jako expert na servis Petr Kouřil přezdívaný Olsen.

"To je nejdůležitější. Hrany musí být perfektní, protože v oblouku všechno závisí na jedné jediné hraně. Speciálně, když jsou na trati seky a prkno může trochu poskakovat, tak je důležité, aby hrana zabrala hned," vysvětlil Kouřil.

Ledecká jezdí na prknech SG a jediná mezi ženami na mužských modelech, protože jsou tvrdší a s delší hranou. "A tím stabilnější," říkává Ledecká. "Už to některé holky zkoušely, ale úplně to u nich asi nefungovalo," dodal šéf servisu.

Že by se olympijská vítězka předem roztřásla z dalšího zlata, se nebojí, podle něho to má v hlavě dobře srovnané.

"Je jako blázínek, který dělá spoustu věcí tak, že nikomu jinému nedávají smysl, ale z ní dělají výjimečnou. Je svědomitá, precizní v každém detailu. Má hlavu vítězky," věří Kouřil.

Kvalifikace paralelního obřího slalomu snowboardistek začíná v sobotu v jednu hodinu ráno, vyřazovací jízdy pak budou pokračovat od 5:30.