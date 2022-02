Cukrovce navzdory byla Fernstädtová v ledovém korytu sedmá

Skeletonistka Anna Fernstädtová obsadila při své olympijské premiéře v českých barvách sedmé místo a v nejdůležitějším závodě sezony zajela nejlepší výsledek. Překvapivě zvítězila Němka Hannah Neiseová.

Pětadvacetiletá Fernstädtová startovala už před čtyřmi lety na olympiádě v Pchjongčchangu za Německo a skončila šestá. Poté začala závodit za rodné Česko a v ledovém korytu v Jen-čchingu potvrdila příslušnost k širší světové špičce.

Ve čtyřkolové soutěži ztratila trojnásobná juniorská mistryně světa na vítězku 1,70 sekundy a překonala svůj nejlepší výsledek v tomto ročníku, jímž bylo osmé místo ze Světového poháru v Altenbergu.

"Se sedmým místem jsem asi v pohodě. Škoda, že jsem neměla nějakou dobrou jízdu, s tím se pak nedá nic dělat," zhodnotila Fernstädtová své vystoupení.

"Když se kouknu na sezonu, tak určitě je to strašný úspěch. Ale byly tam chyby, který jsem nechtěla dělat. S tím spokojená nejsem. Ale celkově můžu být spokojená, že jsem vůbec tady," připomněla, že do Pekingu odletěla nedlouho poté, co zjistila, že má cukrovku prvního typu.

Pro zlato si nečekaně dojela Němka Neiseová, jež navázala na páteční triumf krajana Christophera Grotheera. Oba se stali prvními německými olympijskými vítězi ve skeletonu.

Na stupně vítězů jednadvacetiletou Neiseovou, která se ještě nikdy nedostala mezi nejlepší tři v závodě SP, doprovodily Australanka Jaclyn Narracottová a Nizozemka Kimberley Bosová.

Bývalá juniorská mistryně světa Neiseová vyhrála s velkým náskokem 62 setin sekundy. Vítězka Světového poháru Bosová na ni ztratila už 84 setin. Němci potvrdili svou dominanci na olympijské dráze, kde ovládli všechny čtyři soutěže sáňkařů, nyní oba skeletonové závody a k favoritům budou patřit od neděle i v bobech.

Ledová trať v Jen-čchingu sedla také Fernstädtové, jež na ní byla v říjnu šestá v testovacích závodech a v šesti tréninkových jízdách už během her byla nejhůře sedmá.

Sedmé místo patřilo pražské rodačce také po prvním dnu soutěže. Dnes ve třetí jízdě si o jednu příčku pohoršila, ale ve finálovém kole se díky svému nejrychlejšímu času v závodě na sedmou pozici opět vrátila.

Skeleton:

Ženy: 1. Neiseová (Něm.) 4:07,62 (1:02,36+1:02,19+1:01,44+1:01,63), 2. Narracottová (Austr.) -0,62 (1:02,05+1:02,29+1:01,79+1:02,11), 3. Bosová (Niz.) -0,84 (1:02,51+1:02,22+1:01,86+1:01,87), 4. Hermannová (Něm.) -1,11 (1:02,28+1:02,29+1:01,90+1:02,26), 5. Rahnevaová (Kan.) -1,53 (1:02,03+1:03,14+1:01,72+1:02,26), 6. Uhlaenderová (USA) -1,61 (1:02,41+1:02,46+1:02,15+1:02,21), 7. Fernstädtová (ČR) -1,70 (1:02,35+1:02,44+1:02,27+1:02,26), 8. Löllingová (Něm.) -1,73 (1:02,27+1:02,45+1:02,22+1:02,41), 9. Čao Tan (Čína) -1,90 (1:02,26+1:02,40+1:02,53+1:02,33), 10. Flocková (Rak.) -2,42 (1:02,64+1:02,72+1:02,23+1:02,45