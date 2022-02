Další starosti v Pekingu. Brankář Hrubec měl po příletu pozitivní test na covid

Šimon Hrubec, předpokládaná gólmanská jednička české hokejové reprezentace na olympijských hrách v Pekingu, měla na letišti po příletu pozitivní test na koronavirus. Kontrolní test byl poté negativní, Hrubec ale musí nadále čekat ve svém hotelovém pokoji.

Brankář ruského Omsku mohl po covidových peripetiích a sérii negativních testů konečně odcestovat do Pekingu, po příletu do dějiště 24. zimních her byl ale na letišti opět testován pozitivně.

Mohlo však jít o zbytkové množství viru, první kontrolní test totiž třicetiletému gólmanovi vyšel negativní.

Během neděle Hrubec absolvuje ještě druhý potvrzující test, jehož výsledky však budou známé až večer pekingského času. S největší pravděpodobností tak nestihne dnešní trénink výběru trenéra Filipa Pešána. Hrubec musí nyní setrvat na hotelovém pokoji v olympijské vesnici.

Brankář měl s výsledky testů problémy i v Česku, do Pekingu proto mohl odletět až se zpožděním a nestihl páteční slavnostní zahájení. Podobné potíže měli po příletu v čínské metropoli také útočníci David Krejčí a Tomáš Hyka. Jejich kontrolní testy ale následně dopadly dobře a totéž se nyní očekává v Hrubcově případě.

Do startu českého týmu na olympijském turnaji zbývají už jen tři dny. Ve středu se Češi střetnou s Dánskem.