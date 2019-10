Čtvero ročních období kajakáře Dostála. Bude se ze mě kouřit, slibuje před Tokiem

Parádní rok prožil rychlostní kajakář Josef Dostál. Před sebou už má vidinu olympijských her v Tokiu. "S náročnou přípravou jsem začal už letos, což by se příští rok mělo projevit v ještě lepších výsledcích," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz úřadující vicemistr světa, jenž v české anketě Kanoista roku obsadil druhé místo za vodním slalomářem Jiřím Prskavcem.

Jaká byla letošní sezona?

Pokud jde o fyzickou připravenost, tak byla moje nejúspěšnější. Především jsem rád, že díky tvrdému tréninku cítím zlepšení, což je před olympijským rokem příjemné zjištění. Podařilo se mi splnit stanovený cíl a dokonce ještě s třešničkou na dortu v podobě stříbrné příčky na světovém šampionátu. A k tomu ještě bezvadné "zlaté brambory" v deblkajaku s Radkem Šloufem, čímž se nám podařilo získat letenku do Tokia i v této disciplíně.

Jaké bylo léto?

Jedním slovem krásné. Po náročné sezoně si tělo potřebovalo trochu odpočinout, ale zároveň jsem věděl, že si musím udržet dobrou kondici. Vydal jsem se do Norska, kde bylo na programu báječné rybaření, ale i fyzická příprava. Potom následoval odlet na předolympijskou regatu do Tokia, kde jsem měl možnost si vyzkoušet olympijské závodiště. A následovala dovolená na Maledivách s přítelkyní, lyžařkou Katkou Pauláthovou.

Jaký je podzim?

Po létu jsem si chtěl udržet dobrou kondici, což se mi po dlouhé době podařilo. A tak zatímco v minulých letech mi trvalo až tři týdny, než jsem dosáhl potřebné formy, tak letos mi stačily tři dny. Mám už také víc najetých kilometrů než třeba loni. Kromě pádlového tréninku jsme se s jedním vodákem z naší party vydali po cestě ze Štěchovic do Prahy a pro velký úspěch jsme si tuto jízdu ještě dvakrát zopakovali. V pátek 1. listopadu pak odlétám na měsíční soustředění do Kalifornie.

Jaká by měla být zima?

V mé přípravě se od předchozích příliš lišit nebude, jen některé tréninky budou asi trochu náročnější. Delší bude soustředění, místo šesti bude trvat osm týdnů. Opět bude v Kalifornii, kam k plné spokojenosti jezdíme na stejné místo.

A jaké by mělo být jaro?

Budu makat, až se ze mě bude kouřit. (smích) Začátkem srpna totiž vstoupím do velké olympijské bitvy, po jejímž skončení bych byl rád spokojený. To znamená, že bych podal výkon na hranici svých možností a schopností. Když by byl oceněn zlatou medailí, tak budu šťastný. Pokud by mé ani sebelepší vystoupení na některou z medailí nestačilo, tak po dlouhé a svědomité přípravě se sám na sebe zlobit nebudu.