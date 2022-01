Covidový zádrhel před olympiádou. Václavík ve čtvrtek s výpravou neodletí

Biatlonista Adam Václavík měl po příjezdu ze Světového poháru v Anterselvě pozitivní test na koronavirus. Čtvrteční odlet s většinou české výpravy na zimní olympijské hry v Pekingu nestihne. Informoval o tom biatlonový svaz.

Sobotní testy v Anterselvě ještě byly i u Václavíka negativní. V neděli po poslední předolympijské zastávce SP mužský tým odcestoval do Česka.

"Každý měl v autě nasazený respirátor. Po příjezdu do Jablonce nad Nisou se biatlonisté ubytovali v jednolůžkových pokojích OLYMP Centra sportu ministerstva vnitra, kde čekali až do pondělních testů," uvedl sportovní ředitel svazu a kouč mužů Ondřej Rybář.

Navzdory veškerým opatřením vyšel Václavíkovi pozitivní test. "Nemá absolutně žádné příznaky. Dnes byl na dalším testu, pro odlet do Číny jich bude potřebovat pět negativních. Teď tedy stoprocentně víme, že 27. ledna s týmem neodletí," řekl Rybář. Václavík se bude denně testovat a na základě dalšího vývoje se rozhodne, co dál. Biatlonové soutěže na ZOH začnou 5. února smíšenou štafetou. Češi mohou do Pekingu poslat pět mužů.

Začátkem minulého roku byl Václavík společně se stříbrným olympijským medailistou Michalem Krčmářem prvním z několika pozitivně testovaných českých biatlonistů. Tehdy izolace a karantény v mužském týmu poznamenaly vystoupení české reprezentace na Světovém poháru v Oberhofu, kde ani neobsadila smíšenou štafetu dvojic.