Lidé dokážou být zlí, Davidovou nesmí nahlodat, říká legenda biatlonu. Věří v medaili

Český biatlon si na minulých olympiádách nastavil laťku příliš vysoko, fanoušci nutně musí snížit svá očekávání, podle člena tuzemské biatlonové síně slávy Jana Matouše přesto mohou Češi v Pekingu útočit na medaile. Největší nadějí je bezesporu Markéta Davidová, při troše štěstí však může zazářit i Michal Krčmář nebo ženská štafeta.

Před osmi lety se čeští reprezentanti vraceli z ruského Soči s bohatou nadílkou čítající tři stříbra a dva bronzy a s puncem miláčků národa, jenž byl od té chvíle ještě razantněji zasažen biatlonovým boomem.

Obrovská pozornost kolem dříve okrajového sportu pokračovala i o čtyři roky později v Pchjongčchangu. Ani z olympiády v Jižní Koreji se Češi, byť již bez největší hvězdy Gabriely Koukalové, nevraceli s prázdnou. Slavili stříbrný Michal Krčmář a bronzová Veronika Vítková. A republika si začala zvykat, že biatlon rovná se nepřetržitý příval úspěchů.

Nyní, bezprostředně před startem olympiády v Pekingu, jsou ambice českého týmu přece jen skromnější.

"Poslední dvě olympiády jsme si nastavili laťku hodně vysoko. V Soči to byla bomba, Pchjongčchang taky přinesl skvělé úspěchy. Teď to na něco podobného na první pohled nevypadá, rozhodně to ale není tak, že bychom na medaile neměli. Jen je to hodně o Markétě Davidové," říká Jan Matouš v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Poukazuje na citelný úbytek Čechů, kteří mohou reálně útočit na nejvyšší pozice.

"Nikdy jsme neměli zástupy závodníků na té nejvyšší úrovni. Ale teď zejména u mužů bojujeme s generační obměnou. Najednou vypadli dva letití tahouni a junioři ještě úplně nedorostli," připomíná Matouš konec Ondřeje Moravce před touto a Michala Šlesingra už před minulou sezonou.

"Je to ale něco úplně přirozeného. Probíhá to ve vlnách snad u všech národů, pokud to nejsou Norové. Musíme to přečkat a snad bude zase lépe," dodává předseda jabloneckého klubu SKP Kornspitz.

Rozhodně přitom nechce znít pesimisticky. Není důvod. Kromě Davidové dává šance i Michalu Krčmářovi.

"Už ne takové jako u Markéty, ale když se všechno sejde, tak ten výsledek bude. Navíc se teď velmi pozitivně ukázala ženská štafeta. Byť to nakonec bylo nešťastné, naznačila, že ambice tam mohou být vysoké," chválí ženskou čtveřici za šesté místo v Anterselvě a oceňuje i pozoruhodný vzestup Jessicy Jislové.

"Medaile v Pekingu může být, ale je tam spousta ale… Musí to prostě v jednu chvíli všechno zaklapnout do sebe," tvrdí.

Očekávání českých fanoušků by podle něj mohla být reálnější, jejich hlad po dalším velkém úspěchu však dokáže pochopit.

"Rozmazlili jsme si je, tohle je trochu odvrácená strana úspěchu. Musí si uvědomit, jak opravdu extrémně velká konkurence v biatlonu je."

Česká jednička Markéta Davidová v pondělí vzbudila pozornost v krátkém dokumentu od RedBullu. Při jeho natáčení se rozplakala a emotivně vyprávěla o složitostech postpandemického sportovního života i tlaku od fanoušků.

"Markéta se nesmí nechat nahlodat, někteří lidé prostě dokážou být zlí. Je zbytečné se tím rozptylovat," reaguje historicky první český medailista z MS v biatlonu.

Matouš v roce 1987 získal bronz ve vytrvalostním klání v Lake Placid, ve stejné sezoně skončil třetí v celkovém pořadí Světového poháru. O tři roky později v Oslu přidal svou druhou medaili z MS, stříbro ze štafety po boku Tomáše Kose, Ivana Masaříka a Jiřího Holubce.