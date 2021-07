Drahotová je očištěna. Neužila zakázanou látku a může startovat na olympiádě

Americký ministr spravedlnosti Merrick Garland zakázal prokurátorům možnost vyžádat si právní cestou záznamy telefonní a e-mailové komunikace novinářů ve snaze dopátrat se zdrojů některých jejich informací, informovala americká média.

Garland ke kroku přistoupil po vlně nevole, kterou způsobila odhalení, že bývalá administrativa prezident Donalda Trumpa si vyžádala záznamy novinářů pracujících pro listy The Washington Post, The New York Times či televizi CNN. Chtěla totiž zjistit identitu některých jejich nejmenovaných zdrojů, jež jim poskytly vládní tajemství v několika ostře sledovaných kauzách, například té kolem vměšování Ruska do amerických voleb. Trump přitom na tato média dlouhodobě útočí a nazývá je "nepřáteli lidu".

Garland s novým opatřením přišel krátce poté, co Biden označil postup Trumpovy vlády za špatný a řekl, že jeho administrativa k podobným krokům nepřistoupí. Ministr spravedlnosti oznámil, že podpoří také případné návrhy, které by jeho nařízení trvale ukotvily ve federálních zákonech.

Nové opatření ministerstva spravedlnosti má několik výjimek. Jsou jimi případy, kdy je novinář podezřelý z páchání zločinů, nebo z toho, že svoje informace získal nelegálním způsobem. Úřady mohou rovněž novinářovy záznamy vyžádat, pokud se domnívají, že tím předejdou vážnému zločinu, například atentátu či únosu.