Čechy čeká dobývání. Dánsko není oblíbený soupeř, ačkoli hokej tam hraje "pár rodin"

Čeští hokejisté vstoupí do olympijského turnaje proti papírově slabšímu soupeři, kterého ovšem nelze označit za oblíbeného. Poslední český triumf nad Dánskem za tři body je stejně starý jako poslední medaile z velké akce. Dánové pořádně potrápili svěřence Filipa Pešána také na loňském mistrovství světa.

Možná si na ten zápas vzpomenete. Zdálo se, že po špatném začátku rižského šampionátu se Češi rozjeli a jdou už jednoznačně za postupem do čtvrtfinále. Jenže Dánové drželi až do 46. minuty náskok 1:0, který by na konci utkání znamenal historické české vyřazení už ve skupině.

"Je to hnus, je to fakt ošklivý," nebral si tehdy servítky expert Milan Antoš ve studiu České televize. Češi nakonec vyrovnali a thriller překlopili v nájezdech, ale zápas jen potvrdil, že nad Dány se nevítězí lehce.

Za tři body to národní tým zvládl na MS v letech 2008, 2009, 2011 a 2012, kdy získal také dosud poslední medaili z velké akce. V dalších čtyřech střetnutích na MS se však vždy zrodila remíza, v nájezdech potom dvakrát uspěli Češi, dvakrát Dánové.

A přestože olympijského turnaje se letos účastní poprvé, na MS už si země z Jutského poloostrova připsala skalpy skoro všech velmocí.

Navzdory tomu, že hokeji se v Dánsku věnuje v nadsázce pouze "pár rodin". Důkazem je nevídaný propletenec příbuzenských vztahů mezi dánskými reprezentacemi mužů a žen na hrách v Pekingu.

Že se v týmu sejdou bratři Oliver a Markus Lauridsenovi, na tom by ještě nebylo nic zvláštního. Další čtyři hokejisté Mathias Bau Hansen, Matthias Asperup, Patrick Russell a Julian Jakobsen však mají v ženském družstvu také své sestry. Miu Bau Hansenovou, Josephine Asperupovou, Emmu Russellovou a Josefine Jakobsenovou.

Mezi ženami najdeme i dvojici sestřenic Emmu-Sofii Nordströmovou a Amalii Andersenovou. Amalie je zároveň sestrou Frederika Andersena, dlouholetého brankáře NHL, který nyní působí v Carolině, a tak do Pekingu nedorazil. Emma-Sofie je jeho sestřenice.

Češi zde konkurují jen bratry Tomášem a Hynkem Zohornovými.

Dá se očekávat, že Dánové budou ve skupině, kde potkají ještě Rusko a Švýcarsko, spoléhat hlavně na zabezpečenou obranu. Podobně jako na zmiňovaném MS v Rize, kde soupeře trápili pevným betonem.

Za 65 minut proti Česku vyslali na branku jen třináct střel a ubránili remízu. Až nechtěného vrcholu dosáhla jejich taktika v jiném zápase skupiny se Švýcary, který Dánové prohráli 0:1. Brankář Reto Berra potřeboval k čistému kontu pouhé čtyři zákroky.

A jejich olympijský výběr se od toho ze šampionátu v Rize příliš neliší.

V útoku navíc ještě posílil o bývalé útočníky NHL. Po patnácti letech v zámoří se do Evropy vrátil Frans Nielsen, který za Islanders a Detroit odehrál více než 900 zápasů a má stříbro ze Světového poháru 2016.

Peter Regin hrál v minulosti za Ottawu, Islanders a Chicago, nyní válí ve švýcarské lize. Patrick Russell našel po konci v Edmontonu uplatnění ve švédské nejvyšší soutěži.

Záda bude Dánům krýt zkušený gólman Sebastian Dahm, jenž vloni na MS vyčaroval úspěšnost 92,9 procenta a průměr 1,97. Čísly na podobné úrovni disponuje i v aktuální sezoně v rakouském Klagenfurtu.

K tomu přičtěte ostřílené reprezentanty Nicklase Jensena, Mortena Madsena či Mikkela Boedkera a máte nelehký oříšek pro český tým na rozjezd turnaje. Nicméně pokud chce Pešánovo mužstvo pomýšlet na medaili, s Dány by si mělo poradit.

Zápas Česka proti Dánsku startuje ve 14:10 a deník Aktuálně.cz vám přiblíží jeho dění minutu po minutě v textovém online přenosu.

Předpokládaná sestava ČR: Hrubec - Kundrátek, Šulák, Jeřábek, Sklenička, Knot, Klok, Mozík - M. Stránský, Jan Kovář, Červenka - Sedlák, Krejčí, Hyka - Řepík, Sobotka, Lenc - Frolík, T. Zohorna, H. Zohorna - Smejkal.