Česko - Dánsko 0:1. Dánové přečkali český nápor a z třetí střely otevřeli skóre

Češi zatím prožívají mizernou sezonu, co se týče hry a výsledků v seriálu Euro Hockey Tour. Nedokázali vyhrát ani jeden ze šesti zápasů na finské Karjale a ruském Channel One Cupu, v součtu s porážkou ve čtvrtfinále loňského MS to dělá aktuálně sedm porážek v řadě.

Dánové se naopak vezou na vítězné vlně. Na konci srpna v olympijské kvalifikaci porazili Slovince, Korejce (ty smetli 11:1) a Nory. V listopadu na domácím přípravném turnaji zvítězili proti Lotyšsku a znovu Norsku.