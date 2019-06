Češi parkurovou kvalifikaci na olympiádu nezískali, znovu prohráli s Ukrajinou

před 38 minutami

Český parkurový tým dnes v Budapešti neúspěšně bojoval o postup na olympijské hry v Tokiu. Skončil na druhém místě za Ukrajinou, která si zajistila start na OH. Stejně skončilo kvalifikační klání i před čtyřmi lety ve slovenském Šamoríně, kde český tým v souboji o olympijskou účast rovněž předčili Ukrajinci.

Českou republiku v dnešním dvoukolovém kvalifikačním závodu reprezentovali Aleš Opatrný s Forewerem, Ondřej Zvára s Cento Lanem, Zuzana Zelinková a Caleri II a Emma de Moussac s J.C.S. Chacco Diou. Obě kola absolvovali všichni jezdci, v každém kole se škrtal nejhorší výsledek.

Ukrajinský tým měl 41 trestných bodů, reprezentovali jej Ferenc Szentirmai, Ulrich Kirchhoff, René Tebbel a Andre Schröder. Szentirmai je původem Maďar, ostatní tři jezdci reprezentovali v minulosti Německo. Češi obdrželi o 17 trestných bodů více, třetí skončil domácí tým Maďarska.

Na kolbišti se dnes nedařilo Emmě de Moussac, po odmítnutí poslušnosti její klisny a pádu byla dvakrát vyloučena, její výsledek se tedy škrtal. Nejlépe z českých jezdců absolvovala obě kola Zelinková s celkem 14 trestnými body. Většina jezdců dnes také bojovala s časem, za překročení limitu sbírali trestné body nejen Češi.

O start na olympiádě usilovala i Anna Kellnerová, která ale kvůli zranění po květnovém pádu z klisny Catch Me If You Can nemůže jezdit. Na závodech by se znovu měla objevit v září.