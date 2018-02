Češi po 24 letech chyběli ve druhém kole slalomu, zlato bere při selhání favoritů Myhrer

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

První kolo slalomu na olympijských hrách v Pchjongčchangu nedokončil ani jeden ze čtveřice Kotzmann-Berndt-Forejtek-Zabystřan.

Pchjongčchang - Slalom na hrách v Pchjongčchangu vyhrál André Myhrer. Pětatřicetiletý švédský lyžař se stal nejstarším olympijským medailistou v této disciplíně a triumfem napodobil krajanku Fridu Hansdotterovou, která minulý týden v Koreji ovládla závod žen.

Bronzový medailista z předminulých her ve Vancouveru porazil druhého Ramona Zenhäuserna ze Švýcarska o 34 setin sekundy. "Vždycky jsem snil o zlaté medaili. Celý život jsem trénoval právě kvůli chvíli, jako je tato. Nevím, co říct," prohlásil Myhrer.

"To je šílené. Je to jako sen," přidal Zenhäusern. "Na začátku bylo čekání na výsledky ostatních v pohodě, protože jsem nepočítal, že bych mohl získat medaili. Ale když Muffat spadl, tak jsem věděl, že bude medaile. Na jeho jízdu jsem se ale nedíval, protože jsem byl strašně nervózní," dodal.

Třetí skončil Rakušan Michael Matt a právě jeho staršího bratra připravil švédský reprezentant o rekord nejstaršího olympijského medailisty ve slalomu. Mario Matt triumfoval v Soči ve věku 34 let a 319 dní, zatímco Myhrerovi je 35 let a 42 dní.

Myhrer byl po prvním kole druhý se ztrátou dvou desetin sekundy na Henrika Kristoffersena. Ke zlatu mu poté pomohla soupeřova chyba, protože třiadvacetiletý norský lyžař nastoupil do závěrečné jízdy příliš agresivně a minul branku. Navíc už v prvním kole vypadl slalomářský suverén Marcel Hirscher z Rakouska.

"Henrik většinou jezdí čistě a na jistotu, takže jsem byl smířený se čtvrtým místem. Ale i takové věci se stávají a z bronzu mám obrovskou radost," uvedl čtyřiadvacetiletý Michael Matt poté, co se stal třetím olympijským medailistou v rodině. Jeho další bratr Andreas vybojoval na hrách ve Vancouveru v roce 2010 stříbro ve skikrosu.

Šestinásobný vítěz Světového poháru a mistr světa Hirscher, který v Koreji ovládl kombinaci a obří slalom, promarnil šanci stát se teprve čtvrtým závodníkem s třemi zlatými medailemi ze sjezdového lyžování z jedné olympiády. Dosud to dokázali Toni Sailer z Rakouska (v roce 1956), Jean-Claude Killy z Francie (1968) a Janica Kosteličová z Chorvatska (2002).

Čeští reprezentanti Ondřej Berndt, Filip Forejtek, Jan Zabystřan a Adam Kotzmann nedokončili první kolo.

Rakušan Michael Pircher postavil na sjezdovce Duha 66 bran a první kolo vytyčil hodně rychlé. To byl podle českých jezdců jeden z důvodů, proč úvodní kolo dokončila sotva polovina startovního pole. "Povrch i sklon kopce jsou v pohodě, není to speciální těžká sjezdovka. Jsou tam ale pasáže postavené hodně rovně, rozejde se to a pak jsou změny rytmu a je těžké na to dostatečně zareagovat," řekl Forejtek.

Velká rychlost se stala osudná právě i Forejtkovi. "Po vlásence jsem se dostal dolů a pak už jsem jednu bránu nestihl," doplnil. Poprvé od Lillehammeru 1994, kde Češi ve slalomu nestartovali, tak nebude nikdo ve druhém kole. "Moc se nám to nepodařilo ani jednomu," řekl Berndt a doufal, že si zlepší náladu v soutěži týmů.

Sjezdové lyžování:

Muži - slalom:

1. Myhrer (Švéd.) 1:38,99 (47,93+51,06), 2. Zenhäusern (Švýc.) -0,34 (48,66+50,67), 3. Michael Matt (Rak.) -0,67 (49,00+50,66), 4. Noël -0,71 (48,58+51,12), 5. Pinturault -0,73 (48,54+51,18), 6. Muffat-Jeandet (všichni Fr.) -0,76 (48,34+51,41), 7. Jakobsen (Švéd.) -0,95 (48,74+51,20), 8. Yule (Švýc.) -1,13 (48,88+51,24), 9. Ryding (Brit.) -1,17 (49,09+51,07), 10. Foss-Solevaag (Nor.) -1,19 (48,53+51,65), …Berndt, Forejtek, Zabystřan, Kotzmann (všichni ČR) nedokončili 1. kolo.