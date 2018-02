Po zisku tří zlatých olympijských medailí se běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo rozhodl nestartovat v závěrečném závodu her v Pchjongčchangu, kterým bude sobotní padesátka. Jednadvacetiletý Nor triumfoval v individuálním sprintu, sprintu dvojic a štafetě, nyní už zamíří domů "Johannes se dnes ráno rozhodl, že to stačí. Se svými olympijskými závody je spokojený a pro padesátku už nemá dostatečnou motivaci," řekl stanici NRK šéf norského týmu Tor Arne Hetland.