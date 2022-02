Bolšunov suverénně vyhrál olympijský skiatlon, Novák byl osmnáctý

Mistr světa Alexandr Bolšunov vyhrál skiatlon i na zimních olympijských hrách a má první individuální olympijské zlato.

Úspěch ruských běžců na lyžích podtrhl druhým místem Denis Spicov, který na svého krajana ztratil více než minutu. Bronz získal Fin Iivo Niskanen. Český reprezentant Michal Novák obsadil osmnáctou příčku, což je jeho nejlepší individuální výsledek na velké akci.

Novák se v úvodu klasické části pohyboval v čele početné vedoucí skupiny, ale ve druhém kole zaútočil na občerstvovací stanici Niskanen a přidal se k němu jen Bolšunov. Český reprezentant přezouval do bruslařské části jako patnáctý a nakonec obsadil 18. místo. Na vítěze v závodě s velkými odstupy ztratil 4:41,1 minuty. Poprvé se na akci typu mistrovství světa nebo olympijských her dostal do první dvacítky. Na ZOH 2018 byl Novák nejlépe třiačtyřicátý na volné patnáctce, na MS je jeho maximem loňské 23. místo ve sprintu.

Bolšunov měl jediný problém v prvním kole, kdy spadl. Rychle se ale dotáhl zpět a pak společně s Niskanen udělali závod, který tentokrát nekončil obvyklým finišem velké skupiny. Společně si vypracovali půlminutový náskok. Bolšunov nastoupil na začátku bruslařské části i Niskanenovi a finský závodník, jehož výrazně silnější stránkou je klasika, nedokázal vzdorovat. Rychle se propadl daleko za Spicova, ale bronzovou medaili s přehledem uhájil.

Pětadvacetiletý Bolšunov, který má tři stříbra a jeden bronz z minulé olympiády v Pchjongčchangu, v posledním okruhu už slavil a šťastně se zdravil se členy týmu. Jasně druhý byl prakticky celou bruslařskou část Spicov, jemuž neuškodil ani pád po občerstvování v posledním kole. Rychle se zvedl a Niskanen nebyl ani v dohledu. Do cíle dojel Fin téměř minutu za Spicovem.

Nejlepším Norem byl v úvodním mužském olympijském závodě v běhu na lyžích až čtvrtý Hans Christer Holund, od medaile ho dělila půlminuta. Spolufavorizovaný Johannes Hösflot Klaebo se od začátku viditelně trápil a nakonec dojel s devítiminutovou ztrátou až čtyřicátý. Za ním byli další dva Češi, Petr Knop obsadil 44. a Adam Fellner 46. pozici.

XXIV. zimní olympijské hry v Pekingu:

Běh na lyžích:

Muži - skiatlon (2×15 km): 1. Bolšunov 1:16:09,8, 2. Spicov (oba Rus.) -1:11,0, 3. Niskanen (Fin.) -2:00,2, 4. Holund -2:30,9, 5. Golberg (oba Nor.) -2:52,5, 6. Poromaa (Švéd.) -2:53,9, 7. Hyvärinen (Fin.) -3:12,6, 8. De Fabiani (It.) -3:37,8, 9. Malcev (Rus.) -3:54,8, 10. Parisse (Fr.) -3:57,2, …18. Novák -4:41,1, 44. Knop -9:28,6, 46. Fellner (všichni ČR) -9:29,7.