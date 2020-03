Olympiáda už dávno není o sportu, v hlavní roli jsou dolary, zlobí se Závadová

Navzdory šířící se pandemii trvá Mezinárodní olympijský výbor na tom, že letní olympiáda v Tokiu začne podle plánu, 24. července. I vzhledem k tomu, že se v posledních dnech ruší jedna sportovní akce za druhou, včetně například červnového Eura, ale mezi sportovci sílí nejistota, jak to s největší akcí sezony vlastně bude. A někteří, například Barbora Závadová, dávají najevo svoji nelibost.

Česká plavkyně se ozvala z Austrálie, kde se dlouhodobě připravuje, a MOV nevybíravě zkritizovala. "Mezinárodní olympijský výbor jen dokazuje, že olympijské hry už dávno nejsou o sportovcích a jejich výkonech. Dolary hrají tu největší roli," napsala sedmadvacetiletá účastnice tří letních olympiád.

MOV tento týden znovu ubezpečil veřejnost, že s olympiádou počítá, a v úterý vyzval sportovce, aby se připravovali na OH nejlépe, jak je to možné. Snesla se na něj za to vlna kritiky, protože možnosti tréninku jsou kvůli opatřením proti koronaviru velmi omezené a sportovci se obávají o své zdraví.

"Já vím, snaží se nešířit paniku, ale co takoví, kteří nemůžou ven z bytu a jejich největší soutěž se má konat za čtyři měsíce? Trošku stresující!" tvrdí Závadová.

I na ni přitom už dopadla opatření proti koronaviru. Nejprve jí zrušili kvalifikační závody na olympiádu, které se měly konat na Novém Zélandu, a krátce poté se dozvěděla, že po návratu do Austrálie musí do čtrnáctidenní karantény.

Toto opatření je přitom jedním z mála, která zatím australská vláda v zemi proti šíření nákazy zavedla. "Jsem v zemi, kde jsou ta opatření dost slabá. A i když se lidi hodně bojí, tak si pořád žijou, jako kdyby se nic nedělo. Ale já mám rodinu a kamarády v Česku, takže vím, že to není sranda," dodala Závadová.

Australský supermarket právě teď.

P.S.: mami, posli mi nejaky balikem prosim. #koronavirus pic.twitter.com/229Wcz4qwY — Barbora Zavadova (@BajaZavadova) March 4, 2020

Synek si olympiádu nedovede představit

Zkušená česká plavkyně přitom není sama, kdo budoucnost olympiády zpochybňuje. Například veslař Ondřej Synek považuje konání her v původním termínu za prakticky vyloučené. "Osobně si teď vůbec nedovedu představit, že letos v téhle situaci olympiáda bude," řekl a poukázal na skutečnost, že dosud nebylo rozděleno 43 procent účastnických míst ve všech sportech.

Sám přitom nemůže kvůli karanténě naplno trénovat, neboť veslařský areál Měřín je zavřený. "Navíc se teď zavírají i sportoviště profesionálních sportovců," dodal Synek, který se řídí instrukcemi Národní sportovní agentury a Dukly. "Trénoval jsem v rámci zákona, jak to bylo povolené," uvedl rodák z Brandýsa nad Labem, který chodil do posilovny a jezdil na trenažéru.

Thomas Bach "Mezinárodní olympijský výbor věří v konání olympijských her v Tokiu 2020. Do jejich začátku zbývají více než čtyři měsíce. V tuto chvíli není třeba sahat k radikálním rozhodnutím a jakékoli spekulace jsou kontraproduktivní."

Současná situace je pro Synka stejně jako další sportovce náročná hlavně psychicky. "Nálada je blbá. Sport má šířit radost a pozitivní energii, teď se každý bojí a mezi lidmi panuje strach. Pozitivní energie není," dodal Synek.

Příprava podle plánu naopak zatím vychází překážkářce Zuzaně Hejnové. Ta o víkendu odletěla na plánované šestitýdenní soustředění do Jižní Afriky, která podobně jako Austrálie zatím nezavedla striktní karanténu.

"Přemýšleli jsme, jestli nepojedeme z dovolené v Egyptě, kde jsme byli minulý týden, domů do Čech. Konzultovali jsme to s Duklou i šéftrenérem atletů a nakonec jsme se rozhodli držet plánů. Jihoafrická republika ještě není tak kritická jako Evropa. Usoudili jsme, že to pro nás může být lepší řešení. Ale těžko říct, co se stane tady," uvedla Hejnová v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

I česká běžkyně si ale dobře uvědomuje, že ne každý atlet se může připravovat jako ona. "To, že můžeme pokračovat v tréninku, je pro nás velká výhoda. Soustřeďujeme se na to, že můžeme aspoň něco dělat a nejsme odkázáni jen na to, si nakoupit a pak být doma nebo se maximálně proběhnout v parku (jako lidé v Česku, pozn red.). Ale jakmile to naše vláda či vláda Jihoafrické republiky nařídí, jsme připraveni odcestovat domů," říká Hejnová.

Doktor radí inspiraci Zátopkem

Optimističtější slova naopak zní z Českého olympijského výboru, jehož předseda Jiří Kejval ve středu diskutoval situaci s šéfem MOV Thomasem Bachem.

"Pokud se podaří olympijské hry uspořádat v plánovaném termínu, pak právě sport a olympijské myšlenky sehrají svou společenskou roli, která se od nich - vedle výsledků - očekává. Dají světu naději, že se život vrací do normálních kolejí. Proto se na olympijské hry snažíme připravovat i za této situace dle plánu," uvedl Kejval v tiskové zprávě.

S konkrétnějším návodem, jak současnou situaci ustát, pak přišel Martin Doktor, sportovní ředitel ČOV a sám bývalý olympionik.

"Věřím, že sportovci najdou cestu, jak se připravovat s respektem ke všem opatřením, která se dotýkají všech. V dnešní době mají řadu možností, i když v některých sportech je to samozřejmě bez jejich obvyklého zázemí složitější. Jako motivaci a povzbuzení ohledně tréninku v nestandardních podmínkách doporučuji jakoukoli knihu o Emilu Zátopkovi," prohlásil Doktor.