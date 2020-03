Měly by zaznít úvahy na odklad nebo zrušení paralympijských her, myslí si Suda

Veronika Macková

Roman Suda byl šestkrát na paralympijských hrách v různých rolích. V Aténách jako vedoucí svazové části, v Pekingu a ve Vancouveru byl zástupcem vedoucího mise české výpravy a v Londýně, Soči a Riu výpravě šéfoval. Na vysokých pozicích působí i v para curlingu, kde je klasifikátorem druhé třídy a v para lukostřelbě, kde je vedoucím klasifikátorem a členem Mezinárodního para lukostřeleckého výboru.

Romane, vy máte s para sportem bohaté zkušenosti. Jak to nyní vypadá s přípravou sportovců na paralympijské hry v Tokiu?

Co se týká sportovců globálně, tak podle mých informací se sportovci stále připravují, přestože jsou aktuálně oblasti, kde jsou podmínky složité. Obecně by se dalo říci, že mezi přípravou olympioniků a paralympioniků není prakticky rozdíl. Přeci jen se jedná o nejprestižnější sportovní událost.

Myslíte si, že jsou hry ohroženy?

V tuto chvíli se snaží zejména pořadatel v Tokiu uklidňovat celý svět, že se akce uskuteční v plánovaném termínu. Je pravdou, že je stále ještě několik měsíců před námi. Asi si nikdo neumíme aktuálně představit, že by se hry měly odkládat nebo dokonce rušit, ale myslím si, že by již i takové úvahy měly zaznít.

Vy máte v Tokiu působit jako hlavní klasifikátor pro lukostřelbu. Jak to vypadá s českými lukostřelci? Mají kde trénovat a připravují se?

Čeští lukostřelci se zcela jistě připravují, ještě minulý týden proběhlo mistrovství České republiky v halové lukostřelbě. Nové okolnosti aktuálně zamezují využití vnitřních i venkovních sportovišť, takže příprava určitě neprobíhá standardně. Zřejmě jde tedy zejména o individuální přípravu. Předpokládám, že je to stejné i v zahraničí.

Lukostřelci vystříleli kvótu pro danou zemi nikoli pro sebe. Jak je to s kvalifikací na paralympijské hry? Kdo bude určovat, který lukostřelec se podívá do Tokia a kdo nikoli?

Kvalifikační kritéria na letní paralympijské hry do Tokia jsou platná již od loňského roku. Aktuálně je na webu IPC aktualizovaný soubor z března 2020. Co se týká lukostřelby, tak tam ještě žádná změna není, ale již teď je jisté, že dva kontinentální šampionáty, které jsou i kvalifikačními akcemi pro Tokio, jsou zrušeny nebo přesunuty. Světová lukostřelecká federace již oslovila své komise, aby připravili návrhy náhradního řešení rozdělení kvót, pokud neproběhnou všechny kvalifikační závody. Toto nyní připravujeme a informace jsou neveřejné, ale je jisté, že se náhradní kvalifikační pravidla budou opírat o výkonnost sportovců, tedy například kombinaci se světovým žebříčkem.

Jakou roli budou hrát národní paralympijské výbory?

V případě para lukostřelby získávají sportovci pro svoji zemi kvótu a ta je následně využita. Standardně je to tak, že místo využije sportovec, který toto pro svoji zemi získal, pokud u něho nedojde ke komplikaci s možností účasti na paralympijských hrách (zdravotní indispozice, dramatický pokles výkonnosti). Myslím si, že Český paralympijský výbor nemá kritéria využití míst pro lukostřelbu nastavena, protože jsem je na webových stránkách ČPV nenalezl. Nalezl jsem pouze soubor z roku 2009, který již není ve většině bodů aktuální a jednotlivé sporty neřeší. Je otázkou, zda ČPV požádá o asistenci Český lukostřelecký svaz, jako národní autoritu pro tento sport nebo ne.

Je tento systém spravedlivý? Není to důvod pro odsunutí her v Tokiu na pozdější termín, aby proběhly všechny kvalifikace tak, jak mají?

Myslím si, že pro všechny sporty je to zcela nová situace a světové sportovní federace se s tímto snaží vypořádat co nejlépe. Logistika pořádání olympijských a paralympijských her je tak rozsáhlá, že se mi jeví jednodušší, když jednotlivé sporty vytvoří "plán B" kvalifikací na olympijské a paralympijské hry. V para lukostřelbě bylo přiděleno nejvíce kvalifikačních míst na mistrovství světa v roce 2019, celkem 80. Následně byla rozdělena místa na asijském šampionátu v říjnu 2019. Zbývá tedy přidělit zhruba třetina z celkové kvóty 140 sportovců.

Jak probíhá komunikace ve Světové lukostřelecké federaci (World Archery)?

World Archery je v úzkém kontaktu se zástupci Mezinárodního paralympijského výboru jako ostatní sportovní federace. Aktuálně jsme posílali situační zprávu ohledně rušených kvalifikací a také mezinárodních klasifikací, které jsou nezbytné pro účast sportovců. Vlastní paralympijské hry neumožňují absolvování zdravotní klasifikace sportovců a ti musejí mít platnou klasifikaci před vlastním příjezdem na hry. Jak jsem již uvedl, World Archery aktuálně připravuje úpravu kvalifikačních pravidel, která reagují na neuskutečnění některých kvalifikačních závodů. V rámci zrychlené komunikace využíváme kromě e-mailů také video konference. Výstupy pro národní členy, sportovce i veřejnost jsou zveřejňovány na webu World Archery a na sociálních sítích.

Jsou nějaké varianty, že by naplánované závody proběhly později?

V tuto chvíli je u některých akcí uvedeno slovo "odloženo", ale samozřejmě bez navrženého data, jelikož situace s šířením koronaviru stále není vyřešena. Příliš prostoru nevidím, protože hry jsou velice blízko. Jednou z variant u lukostřelby je, že závody v Novém Městě nad Metují, které mají být posledním kvalifikačním závodem pro Tokio 2020, budou mít větší kvótu pro sportovce, respektive proběhnou dva kvalifikační závody. Ovšem ještě není jisté, zda se tyto závody budou moci uskutečnit. Situace se mění každým dnem.