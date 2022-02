A je po olympiádě, vyděsil se Novák. “Jeho holky" prý bojují s traumatem

Trenér Petr Novák věří v další rychlobruslařský úspěch. Obě české reprezentantky prý mohou v Pekingu usilovat o pódium. Konkurence ale výrazně vzrostla a Martina Sáblíková i Nikola Zdráhalová se podle zkušeného kouče potýkají s následky ošklivého pádu, který šestinásobnou olympijskou medailistku potkal na začátku ledna.

Peking (od našeho zpravodaje) - Společně s Martinou Sáblíkovou už je na pátých olympijských hrách. Byl u všech úspěchů českého rychlobruslení, v Pekingu přitom dává šance i své druhé svěřenkyni Nikole Zdráhalové.

"Když se dívám na moje holky, tak na tom ledě jedou docela dobře," vypráví trenér Petr Novák o tom, jaký má z českých rychlobruslařských nadějí v čínské metropoli pocit.

Led v Národní rychlobruslařské hale, jinak také Ledové stuze, považuje Sáblíková za nevyzpytatelný. Novákovi ale dělá starosti něco jiného: následky lednového pádu v italském Collalbu.

"Martiny pád zanechal u obou holek jakési trauma v hlavě," vysvětluje kouč.

Sáblíková v nejvyšší rychlosti upadla, narazila do mantinelu a bruslí si pořezala levé stehno. Zdráhalová jela hned za ní, své starší parťačce po hrozivém okamžiku pomáhala jako první.

"Nebylo to vůbec nic hezkého. Myslím, že na Niky to také negativně zapůsobilo. Všiml jsem si, že pak jezdí opatrně," říká Novák.

I jeho první myšlenky byly plné děsu. "Říkal jsem si, že je po olympiádě," vzpomíná.

Brzy přišly dobré zprávy. Brusle projela do stehna tak šťastně, že všechno důležité minula. Trojnásobná olympijská vítězka se mohla vrátit k trénování velmi brzy. I tak ale nabrala manko.

"Měla tam sraženinu, bylo to nateklé, nešlo jezdit rychle. Když trénovala na kole, seděla jen na jedné půlce. V té době jsme navíc měli začít se stoprocentním tréninkem na maximum, a to nešlo," vypráví třiasedmdesátiletý trenér před sobotním kláním na tři kilometry.

S optimistickými prognózami vzhledem k pekingským závodům je proto opatrný.

"Trochu by to mohlo ovlivnit výsledek," obává se. "Kdyby se to nestalo, řekl bych, že si Martina odveze medaili. Teď si to netroufnu."

Přesto věří v úspěch. Jen neví, jestli za něj nepůjde považovat i čtvrté nebo páté místo. V rostoucí konkurenci může na medaili útočit až deset rychlobruslařek, Sáblíkovou nevyjímaje.

Podle Nováka je nakonec připravená dobře, podobně jako Zdráhalová. "Ta je pro mě neznámou. V Calgary ukázala, že umí zajet od kilometru po trojku. Z mého pohledu může útočit také hodně vysoko," říká Novák.

Pětadvacetiletá závodnice měla před sezonou pocit, že nebude bojovat ani o první desítku. "Pak ale ukázala, že na to má. Z mého pohledu nemůže být daleko od pódia," uzavírá Novák optimisticky.