Obhájce Sinner porazil Sheltona a utká se ve finále Australian Open se Zverevem

O titul na tenisovém Australian Open se utkají loňský šampion a první hráč žebříčku Ital Jannik Sinner se světovou dvojkou Alexanderem Zverevem z Německa. Třiadvacetiletý Sinner porazil v semifinále Američana Bena Sheltona 7:6, 6:2, 6:2, o čtyři roky starší Zverev postoupil po skreči desetinásobného vítěze turnaje Novaka Djokoviče po prvním setu. Finále je v Melbourne na programu v neděli.

Sinner vyhrál duel s turnajovou jednadvacítkou Sheltonem za dvě hodiny a 36 minut. Proti o rok mladšímu soupeři si vylepšil vzájemnou bilanci na 5:1 a porazil ho popáté za sebou. Američanovi sebral šestkrát podání, sám o servis přišel dvakrát. Třetí set získal i navzdory svalovým potížím. Shelton doplatil na 55 nevynucených chyb, Sinner jich udělal 26.

Rodák z Innichenu Sinner bojuje o třetí grandslamový titul v kariéře. Vedle loňského triumfu v Melbourne, kde nyní prodloužil vítěznou sérii na 13 zápasů, uspěl také v září na US Open. Aktuální už neprohrál 20 zápasů za sebou.

Sinner v úvodním setu prohrával 0:2 a 5:6, po dvou odvrácených setbolech si ale vynutil zkrácenou hru a ovládl ji v poměru 7:2. Ve druhé sadě těžil z brzkého vedení 4:0 a ve třetím setu vyhrál od stavu 1:2 pět her po sobě. Na jeho silném závěru nezměnily nic ani potíže s levým stehnem, které si během přestávek nechal masírovat.

Ve finále se utká se Zverevem, s nímž má bilanci 2:4. Němec postoupil do grandslamového finále potřetí v kariéře, v Melbourne si zahraje o titul poprvé. Vloni neuspěl v rozhodujícím utkání na Roland Garros, v roce 2020 prohrál ve finále US Open. První dva hráči světa se o titul z Australian Open utkají poprvé od roku 2019, kdy proti sobě nastoupili Djokovič a Rafael Nadal

"Samozřejmě jsem rád, že jsem ve finále. Na druhou stranu není nikdo, koho bych si na Tour vážil víc než Novaka," řekl v rozhovoru na kurtu Zverev.

Sedmatřicetiletý Djokovič, který nastoupil do semifinále s obvázaným levým stehnem, přišel o šanci získat rekordní 25. grandslamový titul, kterým by se osamostatnil v čele historického pořadí před legendární Australankou Margaret Courtovou. Duel skrečoval po hodině a 22 minutách, poté co prohrál první sadu v tie-breaku (5:7).

Na tiskové konferenci řekl, že se bolest v levé noze během zápasu zhoršovala. Zranění si přivodil během čtvrtfinálového utkání se Španělem Carlosem Alcarazem. "Věděl jsem, že i kdybych vyhrál první set, byla by to pro mě obrovská bitva," řekl Djokovič.

Nespekuloval, zda mohlo jít o jeho poslední utkání v Melbourne Parku. "Šance pořád je. Kdo ví. Uvidím, jak sezona půjde. Chci pokračovat," uvedl.

Sedmý nasazený Djokovič, který v Melbourne vyřadil Tomáše Macháče a Jiřího Lehečku, vynechal už před semifinálovým duelem oba tréninky. "Od utkání s Alcarazem jsem neodehrál jediný míček, teprve až hodinu před dnešním zápasem. Udělal jsem vše, co jsem mohl, abych ten natržený sval zvládl. Do určité míry pomohly léky, zpevnění nohy a fyzioterapie. Ke konci prvního setu jsem už ale začal cítit čím dál větší bolest a bylo toho moc, abych to zvládl. Je to nešťastný konec, ale zkusil jsem to," doplnil Djokovič.

Z počátku potíže překonal. Ve čtvrtém gamu odvrátil čtyři brejkboly, vzápětí sám při podání Zvereva tři neproměnil. V závěru setu si ale Djokovič začal stěžovat směrem ke svému trenérskému boxu. Servis přesto udržel až do zkrácené hry.

V tie-breaku rozhodl Zverev za stavu 6:5, kdy získal míček při Srbově podání a s ním i celý set. Djokovič následně přešel k síti a duel vzdal. Při odchodu ze hřiště ho doprovázelo bučení fanoušků.

"Nebučte, prosím, na hráče, kteří vzdají zápas kvůli zranění. Vím, že jste všichni zaplatili za lístky a chtěli vidět dost možná pětisetový zápas. Novak ale tady vyhrál turnaj i s natrženým břišním svalem a hamstringem. Prokažte mu, prosím, nějaký respekt," uvedl Zverev.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 96,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra, semifinále: Sinner (1-It.) - Shelton (21-USA) 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.

Juniorky:

Čtyřhra - finále: A. Penicková, K. Penicková (6-USA) - Jonesová, Klugmanová (2-Austr./Brit.) 6:4, 6:2.