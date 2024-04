Nový stadion Sparty je zase o něco blíž. Nabídka klubu na využití Strahova je jediná

Jedinou nabídku na využití areálu na Strahově, která splňuje požadované náležitosti, podle sdělení Fotbalové asociace ČR podala pražská Sparta. Mezinárodní veřejná soutěž o nejvýhodnější návrh byla vyhlášena 14. února a lhůta vypršela v pondělí 8. dubna. Předseda asociace Petr Fousek uvedl, že o dalším postupu rozhodne výkonný výbor.

"Nabídka od Sparty splňuje veškeré podmínky a náležitosti, které byly vypsány a požadovány. S podrobnostmi této nabídky bude na svém nejbližším řádném zasedání seznámen výkonný výbor, který rozhodne o dalším postupu," uvedl Fousek na webu FAČR.

Takzvané otevírání obálek se uskutečnilo v úterý 9. dubna. FAČR chce zajistit sportovní využití areálu a zároveň z něj mít do budoucna pravidelný finanční příjem. Letenský klub podle zákulisních informací nabízí postavit stadion pro 35 tisíc diváků, který by mohla využívat česká reprezentace i Sparta. Hotovo by mělo být nejpozději do roku 2035.

Stadion Evžena Rošického je v havarijním stavu. Ještě v roce 2022 na něm trénovala česká reprezentace či jiné týmy, od loňska už není využíván. Náklady v řádu jednotek milionů korun ročně na jeho údržbu hradí FAČR.

V únoru asociace vypsala soutěž v návaznosti na červnové rozhodnutí valné hromady, která se shodla na sportovním využití strahovského areálu v podobě výstavby tréninkového centra nebo stadionu.

"Součástí usnesení bylo i jednání se Spartou, které průběžně probíhalo. Forma veřejné soutěže byla zvolena proto, že se jedná o významný majetek FAČR a asociace chtěla stanovit přesné, transparentní a hospodárné mantinely, v nichž se soutěž pohybuje po právní i ekonomické stránce," uvedl Fousek.