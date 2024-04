Preciado? Takového hráče v mužstvu mít nechceš, říká Švancara o vznětlivém sparťanovi

"Podruhé na jaře byl vyloučen ekvádorský obránce Preciado a Spartu to může stát titul. Hráče, kteří takovou zbytečností tým oslabí, ani mít v mužstvu nechceš," říká bývalý útočník Petr Švancara v tradičním komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Sparta doma neporazila Mladou Boleslav a je tu hrozba, aby to hráče nepoznamenalo.

Potřebují být v pohodě, nikdo nechce nervozitu v šatně. Musí se modlit, aby tento neúspěšný výsledek nevyvolal nepokoj.

Podruhé na jaře byl vyloučen ekvádorský obránce Preciado a Spartu to může stát titul. Už ji jeho nedisciplinovanost stála dva body v derby, kdy by se mohla v plném počtu pokusit Slavii zdolat, teď proti Mladé Boleslavi.

To jsou celkem čtyři a to není málo. I když si i v oslabení vytvořila tlak i šance, přece jenom jeden hráč chybí.

Navíc jako trest dostane aspoň tři zápasy, až do nadstavby s ním počítat nemohou. A hráče, kteří takovou zbytečností tým oslabí, ani mít v mužstvu nechceš.

Byl to naprosto nesmyslný zákrok. Soupeř ho vyprovokoval, to samé v derby učinil Bořil, takže se o něm ví, že mu nervy tečou. Nepopírám, že Preciado kvalitu má, ale musí být na hřišti, ne v trestu.

Slávisté i díky tomu poskočili do čela tabulky. Zvedlo se jim sebevědomí, můžou mít závěr soutěže pod kontrolou.

Jedou si nyní to svoje, i když také prošli mírnou krizí. Ale pořád si dokazují, že něco umějí. Boj o titul je pro ně každoroční záležitost, vědí, co obnáší.

Porazit Bohemians není jednoduché. Jsou to zarputilci, bojovníci, dobře to umějí zavřít.

Slavia si pomohla střelbou z větší vzdálenosti stejně jako na Slovácku. Pravidlo - kdo nestřílí, gól nedá - platí. Navíc soupeři mají Slavii dobře načtenou, proto trenér Jindra Trpišovský dost sestavou točí, aby aspoň něčím překvapil.

Teď pomohli hráči, kteří tolik gólů nedávají: Provod na Slovácku, Ševčík ve vršovickém derby, to je cenná pomoc. Do boje o titul je nezbytné mít hráče ve formě a v pohodě.

Určitě slávisté postupem na první příčku ožili, ale mají před sebou těžké zápasy. Už dávno říkám, že Plzeň bude krást, že o titulu rozhodne, kdo zvládne zápasy proti ní.

Hrát proti takovému týmu, hrát s nutností, že musíš zvítězit, po tom nijak netoužíš, ale nedá se nic dělat. Budou to klíčové zápasy.

Proto odpověď na otázku, jestli má Slavia k triumfu blíž, budeme znát až příští týden, jestli vyhraje v Plzni. Pak už by byla hodně blízko.

Remízu Plzně v Karviné odborníci vysvětlovali i tím, že hosté měli myšlenky už na čtvrteční utkání proti Fiorentině. To si úplně nemyslím, byť ji čeká krásný a důležitý zápas, kterým všichni žijí. Karviná si však cílevědomě došla pro bod.

Neuvěřitelný zkrat předvedl teplický zkušený brankář Tomáš Grigar a vlastně věnoval Hradci vítězství. Dost mě to překvapilo, má toho za sebou už hodně. Jeho pozici to nejspíš neohrozí, ale tohle se hodně nepovedlo.

Moderní fotbal trpí tím, že spoluhráči vědí, že brankář to jenom neodkopne. Vzpomínám na dánskou legendu Petera Schmeichela, tomu když někdo poslal balon, tak ho šíleně zdrbal a poslal míč na druhé hřiště v Manchesteru. Nyní je na tom ale rozehrávka vystavěna.

Tomáš měl spoustu času, pokazil to, už to podruhé neudělá. Oklepe se z toho a mužstvu to příště vrátí.

Neskutečnou krizí prochází Olomouc, spravit ji mohou jen výsledky. To se však nedaří. Nevím přesně, co se děje uvnitř klubu, ale na hřišti to pěkně nevypadá.

Vyměnili trenéra, mužstvo převzal jeho asistent, nezvedlo se to. Určitě něco špatného směřuje k vedení. Všechno mohou napravit ovšem jenom kluci na hřišti.