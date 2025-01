Menšík zvládl dvouhodinový thriller, Nosková finálovou účast neobhájí

Devatenáctiletý tenista Jakub Menšík postoupil po více než dvouhodinovém boji do druhého kola turnaje v Aucklandu. Nedařilo se naopak českým hráčkám v Adelaide: Linda Nosková, Marie Bouzková i Kateřina Siniaková vypadly hned v prvním kole.

Menšík po rychlém přesunu z Brisbane, kde hrál v neděli s Jiřím Lehečkou finále čtyřhry, zdolal při svém premiérovém startu na Novém Zélandu Španěla Pabla Carreňa 6:2, 4:6, 7:5.

Původně měl být jeho soupeřem Alexandre Müller, Francouz se ale po zisku premiérového titulu v Hongkongu z turnaje na poslední chvíli odhlásil. O postup do čtvrtfinále se Menšík utká s nejvýše nasazeným Američanem Benem Sheltonem. Jediný vzájemný zápas vloni v Indian Wells český tenista ve třech setech prohrál.

V Aucklandu skončil britský tenista Cameron Norrie, který prohrál 2:6, 3:6 s Argentincem Facundem Díazem, s turnajem se ale mohl rozloučit i diskvalifikací poté, co v posledním gamu trefil raketou divačku. Rodák z Johannesburgu, jenž jako junior do roku 2013 reprezentoval Nový Zéland a v Aucklandu žil, po pokaženém úderu, který znamenal pro soupeře mečbol, máchl ve frustraci rukama a raketa vyletěla do hlediště. Za incident se okamžitě omluvil a vyvázl s napomenutím od rozhodčího.

"Nechtěl jsem nic takového udělat, ale stejně není ideální, když se to stane," omlouval se po zápase devětadvacetiletý Norrie. "Ona se smála a říkala, že je naprosto v pořádku, takže to nebylo nic hrozného. Ale už jsme viděli u jiných hráčů, že za to může snadno následovat vyloučení," dodal.

Linda Nosková neobhájí na turnaji v Adelaide finálovou účast. V generálce na Australian Open nestačila na Řekyni Mariu Sakkariovou a prohrála 3:6, 3:6.

Řecká tenistka, jež minulou nevydařenou sezonu ukončila po US Open kvůli zranění ramene, do hlavní soutěže prošla až jako šťastná poražená z kvalifikace, proti Noskové ale měla od počátku navrch. Česká hráčka nevyužila ani jednu ze tří šancí na brejkbol a sama třikrát přišla o podání. Soupeřce k první výhře od olympijských her v Paříži pomohla i devíti dvojchybami.

Po úspěchu v kvalifikaci skončily v úvodu hlavní soutěže na raketách ruských soupeřek i Marie Bouzková a Kateřina Siniaková.

Siniaková proti Dianě Šnajderové nedotáhla nadějně rozjetý obrat. Po ztrátě úvodního setu sice nadělila soupeřce "kanára" a vyrovnala, v rozhodující sadě pak ale nezískala ani game. Ruska ve druhém kole vyzve další českou tenistku Markétu Vondroušovou.

Bouzková nenaváže v Adelaide na čtvrtfinálovou účast z předchozího turnaje v Brisbane. Proti Ljudmile Samsonovové získala úvodní set, druhý ale po více než hodinovém boji ztratila 4:6 a ve třetím už měla jasně navrch soupeřka.

Tenisový turnaj mužů a žen v Adelaide (tvrdý povrch):

Muži (dotace 766.290 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Kecmanovič (Srb.) - Bublik (6-Kaz.) 6:4, 6:2, Nakashima (7-USA) - Hanfmann (Něm.) 6:1, 2:6, 6:3, Guinard (Fr.) - Safiullin (Rus.) 7:6 (7:4), 2:6, 6:1, Cazaux (Fr.) - Walton (Austr.) 7:5, 6:1, Giron (USA) - Vukic (Austr.) 6:2, 3:6, 6:3, Tu - Duckworth (oba Austr.) 6:1, 7:5.

Ženy (dotace 1,064.510 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Sakkariová (Řec.) - Nosková (ČR) 6:3, 6:3, Samsonovová (Rus.) - Bouzková (ČR) 1:6, 6:4, 6:1, Šnajderová (6-Rus.) - Siniaková (ČR) 6:3, 0:6, 6:0, Ostapenková (8-Lot.) - Frechová (Pol.) 4:6, 6:1, 6:1, Keysová (USA) - Haddadová Maiaová (Braz.) 6:2, 6:1.