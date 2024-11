Fotbalistům bude v klíčových zápasech Ligy národů stále chybět kanonýr Schick

Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek povolal na listopadové poslední dva zápasy skupiny B1 Ligy národů v Albánii a doma s Gruzií jednoho nováčka, záložníka Matěje Šína z Baníku Ostrava. V nominaci stejně jako v říjnu schází nejlepší střelec současného národního mužstva Patrik Schick, který stále není zdravotně zcela v pořádku.

Hašek na tiskové konferenci oznámil jména 25 povolaných hráčů, někteří z nich ale ještě mohou kvůli zranění z týmu vypadnout.

Český celek před závěrečnými dvěma zápasy čtyřčlenné skupiny vede tabulku o bod před Gruzií a Albánií, o další dva body zpět je Ukrajina.

Do elitní divize A postoupí přímo vítěz skupiny, druhý tým bude čekat dvojzápas play off. Haškovi svěřenci se 16. listopadu představí v Tiraně proti Albánii a o tři dny později přivítají v Olomouci v posledním letošním duelu Gruzii.

Liga národů je zároveň propojena s bojem o mistrovství světa v roce 2026. Čtyři nejlepší vítězové skupin, kteří neuspějí v klasické kvalifikaci, se dostanou do play off o šampionát.

Pokud by český celek udržel první místo, velmi pravděpodobně by měl jistou nejhůře baráž o mistrovství světa. Klasická kvalifikace se teprve bude losovat na konci roku, Haškovi svěřenci nejspíš budou ve druhém výkonnostním koši.

Šín původně figuroval v nominaci jednadvacítky na nadcházející play off o mistrovství Evropy proti Belgii, nakonec ale dvacetiletého ofenzivního záložníka využije kouč reprezentačního "áčka".

"S trenérem jednadvacítky Honzou Suchopárkem jsme byli dopředu domluveni tak, že o Šína pravděpodobně přijde a že Matěj bude v nominaci áčka," uvedl Hašek.

"Je to jeden z hráčů, kteří by v budoucnu měli být stabilně v áčku, protože předpoklady má. On by měl být budoucností reprezentace. V posledních zápasech ukázal, že má formu. Typologicky je to hráč nejblíž třeba takovému Šulcovi," doplnil Hašek.

Schick ve svém klubu, Leverkusenu, nastupuje, byť spíše jako střídající hráč, stále se ale necítí zcela fit.

"S Patrikem komunikujeme. Když bude stoprocentní, vždy přijede za nároďák rád hrát. Ale ještě potřebuje doléčit drobné bolístky, v pondělí má v Německu ještě nějaké vyšetření. Z toho důvodu chybí," řekl Hašek.

Naznačil, že kádr na Albánii a Gruzii se ještě nejspíš bude měnit.

"Už teď říkám, že nominace není konečná. Pravděpodobně dojde ke změnám. U některých hráčů čekáme na vyšetření magnetickou rezonancí. Už teď víme, že někteří hráči asi nebudou, když nedopadne rezonance nejlíp. Nechtěl bych zatím říkat, koho se to týká. Ale máme případně připravenou náhradu," uvedl Hašek, který vede mužstvo od ledna.

Nominace české fotbalové reprezentace na utkání Ligy národů v Albánii (16. listopadu v Tiraně) a s Gruzií (19. listopadu v Olomouci):