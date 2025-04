Příběh Kordy, amerického "spasitele". Jednou ukázal svaly, posměchu čelí dodnes

Sebastian Korda měl být spasitelem amerického tenisu, obrovská očekávání ale prozatím nenaplnil. Letos o sobě znovu dává vědět a přesvědčuje o svém nadstandardním talentu, mnozí mu ale stále nezapomněli až příliš sebevědomé prohlášení z léta 2023. Rodák z Floridy tehdy sám uvěřil, že je předurčen k velkým věcem.

Syn jednoho z nejlepších tenistů české historie Petra Kordy vstupoval mezi dospělou konkurenci za hřmotného halasu celé řady expertů, kteří mu prorokovali budoucnost plnou úspěchu.

"Je to jen otázka času. Seb je kompletní hráč, umí výborně pracovat s hlavou. Když jsem ho viděla hrát poprvé, říkala jsem si, že to není možné. Jako kdyby byl špičkovým tenistou dávno, třeba už v minulém životě," prohlásila Martina Navrátilová už v roce 2021.

To byl Sebastian Korda osmifinalistou French Open i Wimbledonu a česko-americká legenda předpovídala, že v následujících dvou sezonách získá svůj první grandslam.

"Američtí hráči jdou nahoru, vzájemně se pohánějí vpřed a letí do špičky. Ale kdybych měl vybrat jednoho, nejspíš bych ukázal na Sebastiana. Je z nich nejmladší, ale bude brzy nejvýš," přesvědčeně vyprávěl ještě před dvěma lety John McEnroe.

Budoucnost mu zatím za pravdu nedala. Výše jsou Taylor Fritz, Tommy Paul, Ben Shelton i Frances Tiafoe.

"Věřím, že s jeho výškou, s jeho pohybem a se způsobem, jakým zasahuje míče, bude dominantním hráčem. Myslím si, že tak v 98 procentech svých zápasů bude dominovat," hlásil Radek Štěpánek, který synovi svého někdejšího trenéra pomáhal.

Korda je pořád pětadvacátý na světě. I přes táhlou krizi dokáže vždy jednou za čas předvést, čeho je schopen.

Třeba jako v březnu v Miami, kde dokázal dojít mezi osm nejlepších a prohrát až s pozdějším finalistou Novakem Djokovičem.

Jak ukázaly minulé týdny, ani dnes mu mnozí fanoušci neodpustili jeho překvapivá slova z léta 2023. Kordovi se tehdy sebevědomé prohlášení velmi brzy nepříjemně vrátilo a zlomyslnému posměchu kvůli tomu čelí dodnes.

"Na travnatých dvorcích si hodně věřím. Hýbu se opravdu dobře a mám hru, kterou moc ostatních lidí nemá. Jsem agresivní hráč, rád chodím na síť, mám šikovné ruce. V každém případě cítím, že jsem jedním z favoritů Wimbledonu," šokoval rodák z Bradentonu na Floridě.

Korda se rozhodl ukázat svaly a to nejen v přeneseném smyslu.

"Nabral jsem od Australian Open několik kilo svalů a tak nějak jsem dorostl do svého těla. Byl jsem velmi hubený a velmi vysoký, teď jsem vystavěl tělo," popisoval proměnu, která mu měla pomoci ke grandslamovému titulu.

Citace obletěly svět tenisu, mnozí si klepali na čelo. A brzy bylo ještě hůř.

Kordu tehdy vrátil zpět na zem nevyzpytatelný a na trávě tradičně velmi nebezpečný český tenista Jiří Veselý, kterého Američan schytal do prvního kola londýnského grandslamu.

Veselý, až 521. hráč světa, startující v All England Clubu díky chráněnému žebříčku, vyhrál 7:6, 4:6, 6:2, 6:3. "Četl jsem to jeho prohlášení. Upřímně to je něco, co já bych neřekl. Cesta turnajem je dlouhá a kanonýrů je tady hodně," nechápal Čech.

Korda se v následujících letech spíše trápil. I kvůli celé řadě zdravotních problémů, které jeho tenisový vývoj výrazně zbrzdily. Když přijel na Wimbledon loni, znovu se pakoval po prvním kole.

V létě sice zazářil na amerických betonech, na "pětistovce" ve Washingtonu získal svůj druhý titul a prošel do semifinále Masters v Montrealu. Zase vyletěl na patnácté místo, v říjnu ho ale zastavila operace loktu.

"Strávil jsem strašně moc času bez tenisu. A když jsem hrál, zjistil jsem, že jsem ve spoustě utkání ztrácel svůj vnitřní oheň. Poslední dva roky byly strašně náročné," prozradil nyní v Miami s vírou v to, že mu úsměv na tváři tentokrát nějaký čas vydrží.

Antukovou část sezony zahájí na prestižním turnaji v Monte Carlu a v prvním kole ho čeká pikantní souboj. Jeho soupeřem bude Čech Jiří Lehečka, který Kordu loni v australském Adelaide smetl 6:2, 6:1.