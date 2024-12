Šílenost, zasnili se v zámoří. Kluby osnovaly nevídanou výměnu superhvězd

V severoamerické NHL nedávno zazářil šestibodovým večerem a jen málokdo s ním dokáže držet krok. Nikita Kučerov by klidně mohl získat svou třetí Art Ross Trophy pro bodového krále ligy. Před lety však Tampa, jakkoliv to zní překvapivě, vážně debatovala a jeho výměně.

Momentálně Tampa patří do širší ligové špičky. Oproti sezoně 2018/19 to ale nic není. Tehdy tým z Floridy vyhrál základní část tak suverénním způsobem, že do play off vstupoval v pozici superfavorita.

Ztroskotal ale hned v prvním kole, a to nevídaným způsobem. Columbusu podlehl 0:4 na zápasy s celkovým skóre 8:19.

"Podle tohoto zklamání se budou měřit všechna ostatní," napsal tehdy deník Tampa Bay Times v pichlavém textu, kde rovněž stálo: "Je to jako získat perfektní výsledek standardizovaného testu a pak do přihlášky na vysokou školu špatně vyplnit své jméno."

Vyhořely všechny hvězdy Tampy včetně Kučerova, který v jednu chvíli ztratil hlavu a za nebezpečný zákrok vyfasoval zápasovou stopku. Ve zbylých kláních se zmohl jen na dvě asistence.

Hlavy ale nepadaly.

Jádro týmu vydrželo vesměs pohromadě ještě roky a zůstal i generální manažer Julien BriseBois s trenérem Jonem Cooperem, kteří v klubu působí dodnes.

Co následovalo, je známá historie. Tampa svůj krach hned odčinila dvěma Stanley Cupy a poté ještě jednou prošla do finále. Držení nastoleného kurzu se vyplatilo.

V zákulisí však manažer BriseBois zvažoval všechny možnosti. Včetně drastického trejdu, který by otřásl celou soutěží.

"Mám potvrzené, že Tampa a Edmonton řešily v roce 2019 výměnu, jejíž hlavními položkami byli Nikita Kučerov a Leon Draisaitl," překvapil ve svém podcastu The Sheet populární novinář Jeff Marek, donedávna jedna z tváří kanadské stanice Sportsnet.

Rus Kučerov tehdy díky 128 bodům (41+87) vyhrál svou první Art Ross Trophy. Němec Draisaitl se 105 zápisy (50+55) skončil v produktivitě čtvrtý a v tabulce střelců dokonce druhý - o jediný gól za Alexandrem Ovečkinem.

Větší přestupovou bombu by šlo sestrojit snad jen s Connorem McDavidem či Sidneym Crosbym.

Konverzace mezi oběma kluby ale nakonec utichla.

"Nejsem si jistý, jak moc se té výměně přiblížily, ale myslím, že Edmonton možná chtěl ještě Anthonyho Cirelliho, což neprošlo," uvedl Marek.

Kanadský centr Cirelli byl tenkrát vycházející hvězdou, dnes už má v Tampě takový věhlas, že dostal pozvánku na únorový turnaj čtyř zemí. Je tedy součástí nejlepšího týmu, jaký současná Kanada dokáže složit.

V Tampě nadále působí také 31letý Kučerov, který tam má smlouvu ještě na tuto a další dvě sezony. O dva roky mladší Draisaitl je upsaný Edmontonu dokonce do léta 2034.

"Z pozice nezaujatého hokejového fanouška si ale na chvíli představte Kučerova vedle McDavida," zasnil se Marek nad alternativní realitou, v níž by nejlepšímu hokejistovi současnosti dělala v Edmontonu společnost ruská mašina na body.

"Šílenost," reagoval do podcastu přizvaný novinář Greg Wyshynski.

Ačkoliv Draisaitl má oproti Rusovi řadu výhod, například je zvyklý hrát na jakékoliv pozici v útoku, čistokrevný pravý křídelník Kučerov je dlouhodobě ještě o píď produktivnější.

Od sezony 2019/20, pro kterou se mu rýsovalo nové působiště, sbírá v průměru 1,5 bodu na zápas. Výš je jen McDavid s číslem 1,69.