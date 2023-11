Milimetry od tragédie. Český útočník Bruins vylíčil hrůzný zážitek a upravuje výstroj

Po ošklivém zranění, kdy brusle jen těsně minula jeho oko, je Jakub Lauko z Bostonu blízko návratu do NHL. Nastoupí ovšem s jednou změnou. Na základě vlastní zkušenosti i nedávné tragédie z Velké Británie bude zřejmě až do konce kariéry nosit chránič krku.

Říjnovou výhru 3:0 na ledě Chicaga si Lauko moc neužil. Ve třetí třetině totiž předčasně odešel do šatny se silně zakrváceným obličejem a dresem. Vyvolal takový rozruch, že jeho zranění řešila po utkání i soupeřova kabina.

Útočník Jason Dickinson zbystřil, když zaslechl, že Lauka trefila brusle do oblasti kolem levého oka.

"Brusle? Jak se to stalo?" podivil se.

"Tvoje brusle!" upozornil ho jeden ze spoluhráčů.

"Děláš si ze mě srandu? Kdy jako?" reagoval Dickinson.

Netušil, že českého forvarda zasáhl, v kritický moment k němu stál zády. Šlo o hodně nešťastnou situaci. Lauko, sražený na led obráncem Jarredem Tinordim, se chystal zvednout, když mu takřka v oku přistála brusle Dickinsona, jenž ji na chvíli nekontroval, protože bostonský centr John Beecher ho přispendlil k mantinelu.

Jakmile Dickinson uslyšel, co nezáměrně provedl, zašel za chicagskými zdravotníky, kteří Lauka ošetřovali. Po zjištění, že 23letý Čech je v rámci možností v pořádku, cítil podle online deníku The Athletic "nepopsatelnou úlevu".

Ulevil si i Lauko. Utrpěl sice frakturu dvou kostí kolem očního důlku a potřeboval sedm stehů, ale o levé oko navzdory prvotnímu dojmu nepřišel. Po ošetření plakal, dolehla na něj tíha celé situace.

"Bylo to hodně těsné. Ta brusle minule oko doslova o milimetry, takže jsem vděčný, že tady vůbec můžu být. Také bych řekl, že jsem nikdy neztratil tolik krve. Něco takového vám změní pohled na hokej," prohlásil Lauko v tomto týdnu při návratu do týmového tréninku.

Během zotavování zažil ještě šok v podobě tragické smrti amerického hokejisty Adama Johnsona. Ten na rozdíl od Lauka neměl štěstí. V pohárovém utkání v rámci nejvyšší britské ligy ho soupeřova brusle zasáhla do krku tak rázně, že už ho zdravotníci nedokázali zachránit.

Hokej následně začal diskutovat o povinném zavedení nepopulárních chráničů krku.

NHL na rozdíl od jiných lig nebo konkrétních týmů hokejistům nic nenařídila, s hráčskými odbory NHLPA ale o tématu diskutuje.

Lauko každopádně na nic nečeká, po chrániči krku sáhl sám od sebe. Netrápilo ho, že na středečním tréninku bostonských Bruins ho nosil jako jediný.

"Po zkušenosti s tím okem a po tom, co se stalo v Anglii, je to moc velký risk," komentoval hraní a trénování bez nákrčníku. "Vždycky je lepší, když na krku něco máte. Pro nás hokejisty je to nejzranitelnější část těla. Začnu tedy nosit chránič krku a stejně tak chrániče zápěstí. Lepší být připravený, než pak litovat. Myslím, že nákrčník budu používat až do konce kariéry."

Lauko v aktuální základní části stihl odehrát jen šest zápasů, zpravidla nastupoval ve čtvrté lajně a nedostával moc prostoru. Na první bod čeká.

Lauko se na středečním tréninku Bostonu ukázal s chráničem krku a - kvůli zotavujícímu se obličeji - také s mřížkou: