Odvrhli Čecha, hvězdná náhrada v Praze ohromila. Zákrok nechápali diváci ani trenér

Dvě výhry s celkovým skóre 7:2. Hokejisté New Jersey Devils v Praze naznačili, proč jsou v očích řady expertů po nepovedené sezoně NHL černým koněm té aktuální. Velký comeback má přijít i díky vichru v brankovišti, na který doplatil Vítek Vaněček.

Brankář New Jersey Jacob Markström v pražské O2 areně při zahajovacím zápasu sezony NHL | Foto: Reuters

Když se domlouvaly pražské zápasy mezi New Jersey a Buffalem, Vaněček byl s přimhouřením oka brankářskou jedničkou Devils.

Zápasů doma v Česku se ale nedočkal. Krátce před jejich oznámením v březnu letošního roku odešel výměnou do San Jose. Ztratil důvěru.

V předminulé sezoně sice vlétl do New Jersey ve velkém stylu a pršela na něj chvála, ale play off mu vůbec nevyšlo.

V uplynulém ročníku špatná série pokračovala. Zklamali i Vaněčkovi náhradníci. Devils kvůli vrtkavému obsazení brankoviště, v němž se protočilo hned pět mužů, ale i vinou zdravotních problémů největší hvězdy Jacka Hughese nepostoupili do vyřazovacích bojů. Dokonce ani nebyli blízko.

V letní přestávce proto přišly změny, ta nejzásadnější pochopitelně mezi tyčemi.

New Jersey nechalo jít Kaapa Kähkönena, přímo získaného za Vaněčka, protože ještě předtím dokázalo z Calgary přivést hvězdného Jacoba Markströma. Veterána, od něhož očekává, že opanuje bránu podobně jako kdysi Martin Brodeur či jeho následník Cory Schneider. A že se v play off nesesype.

"Máme silný tým s vysokými ambicemi, jako gólman jste pod tlakem. Já to ale z kanadských klubů znám. Vím, co se ode mě očekává, a lidé, kteří mě znají, vědí, že chci vyhrávat," líčil Markström těsně před sezonou.

Jméno si udělal ve Vancouveru, v Calgary měl vedle Čechů Davida Ritticha a později Dana Vladaře i výpadky. Pořád je ale řeč o muži, který byl dvakrát ve hře o Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře NHL. Před čtyřmi lety skončil čtvrtý, před dvěma druhý.

V Praze své mistrovství potvrdil.

V zahajovacím duelu dovedl Devils k vítězství 4:1, přestože na předpokládané góly vyhrálo Buffalo 3,49 ku 2,76.

Ze statistického modelu, který se snaží zohlednit kvalitu šancí, tak vyplývá, že Markström chytil dva až tři góly navíc. Dle tradičních čísel dosáhl na 30 zákroků a úspěšnost skoro 97 procent.

Ohromil hlavně na konci první třetiny, kdy v poslední možný okamžik zlikvidoval hokejkou střelu Nicolase Aubé-Kubela do odkryté brány.

Většina diváků v libeňské hale nechápala, proč kotouč neskončil v síti. Stejně tak nový trenér Devils Sheldon Keefe.

"V tu chvíli jsem nevěděl, jak se to stalo. To je obvykle znamení, že gólman udělal něco neuvěřitelného," rozplýval se. "Chytal dobře. Brankářská pozice je samozřejmě hrozně důležitá. Proto se na ni klub v létě zaměřil."

V sobotní odvetě nahradil Markströma kvůli mizivému času na regeneraci Jake Allen, který zastavil 17 z 18 střel.

Jinak by ale newjerseyskému brankovišti měl vládnout Markström. Jen je otázkou, jak dlouho. Je mu 34 let, stejně jako Allenovi, a z původně šestileté smlouvy mu zbývají poslední dva roky.

V zástupu mladých nadějí, které by švédskou hvězdnou jednou mohli nahradit, je také 22letý Čech Jakub Málek, momentálně zářící ve finském Tampere.

Podívejte se na Markströmův senzační zákrok z pátečního utkání v pražské hale: